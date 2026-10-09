Na Wspólnej, odcinek 4300: Ula zacznie konsultacje z przystojnym wykładowcą! Będzie miał obsesję na jej punkcie. To się źle skończy - ZDJĘCIA

Ula wpadnie w oko swojemu wykładowcy w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4300 odcinku "Na Wspólnej" Ula zjawi się na konsultacjach u swojego wykładowcy od histologii, z czego obleje ostatni egzamin w sesji. Jednak wykładowca od razu wyciągnie do niej pomocną dłoń i zaoferuje jej pomoc w zaliczeniu swojego przedmiotu. Aczkolwiek to niestety wcale nie będzie takie bezinteresowne, a Hofferównej nie włączy się czerwona lampka.

Mimo, że w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Wysocki już nawet nie zdoła ukryć, że studentka bardzo mu się podoba. Choć doskonale będzie wiedział, że jest już zajęta, bo sam zobaczy ją nawet z Dexem. Ale nic sobie z tego nie zrobi, bo Hofferówna zrobi na nim takie wrażenie, że to nie będzie miało dla niego żadnego znaczenia!

Wysocki zacznie posuwać się coraz dalej w 4310 odcinku "Na Wspólnej"!

Już w 4300 odcinku "Na Wspólnej" wykładowca zacznie okazywać Uli niebywałą sympatię, w czym jednak ufna Hofferówna raczej nie wyczuje nic podejrzanego. Tym bardziej, że wkrótce Wysocki pójdzie o krok dalej i już przestanie się z nią umawiać na konsultacje na uczelni, bo wybierze do tego bardziej kameralne miejsce.

ZDJĘCIA z 4310 odcinka "Na Wspólnej" wskazują, że Hofferówna znajdzie się już najprawdopodobniej w mieszkaniu Wysockiego, gdzie dość szybko odpłynie. Bardzo możliwe, że wykładowca jej w tym pomoże i coś jej poda. Zwłaszcza, że jeszcze zabierze jej telefon. Czy mężczyzna ją wykorzysta? Czy zrobi jej krzywdę?

Córka Kamila będzie znana na siebie w 4300 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w najbliższych odcinkach "Na Wspólnej" poza Dexem, Ula będzie zdana głównie na siebie. Wszystko przez to, że Kamil z Łucją (Magdalena Kaczmarek) rozpoczną starania o własne dziecko, którego zapragnie Agierówna, Ania (Kornelia Krynicka) wyląduje pod opieką Teresy (Sylwia Wysocka), a Krystyna (Małgorzata Knothe) zacznie rozwijać swoją relację z Juliuszem (Daniel Olbrychski), do czego popchnie ją sam Hoffer.

I przez to w 4300 odcinku "Na Wspólnej" Wysocki będzie miał łatwiejszą drogę do Uli, której Kamil już nie będzie tak pilnował jak w przypadku kochliwego Dexa. Szczególnie, że przecież raczej nie będzie podejrzewał wykładowcy córki o złe zamiary. Pewnie podobnie jak sama Hoferówna. Ale niestety mężczyzna będzie miał inny plan...

Kiedy 4300 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4300 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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