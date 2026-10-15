Na Wspólnej, odcinek 4299: Judyta urządzi Fabianowi awanturę po upojnej nocy! Gwiazdor może wystawić Bradecką do wiatru - ZDJĘCIA

W 4299. odcinku „Na Wspólnej” Judyta będzie walczyć o pracę

Judyta Bradecka (Anna Dereszowska) nie może pozwolić sobie na utratę pracy, ponieważ jej syn jest poważnie chory. W 4287. odcinku „Na Wspólnej” wyznała Marcie, że sytuacja rodzinna nie pozwala jej ryzykować zawodowej przyszłości. Tymczasem kolejne decyzje sprawiły, że dziennikarka naraziła się Baliszewskiemu i potrzebuje wsparcia, by utrzymać stanowisko. W 4293. odcinku „Na Wspólnej” Bradecka poprosiła Martę Leśniewską (Joanna Jabłczyńska), by zastąpiła ją w programie na żywo. Chciała zostać przy synku w szpitalu, ale jej nieobecność tylko skomplikowała sytuację w pracy. Judyta potrzebuje teraz sojusznika, który pomoże jej porozumieć się z szefem. W 4298. odcinku „Na Wspólnej” Fabian Krawiec (Aleksandar Milićević) zgodził się poprzeć ją w rozmowie z Baliszewskim, ale nie zrobił tego bezinteresownie. Zaprosił Bradecką do siebie, a w 4299. odcinku „Na Wspólnej” spędzą ze sobą noc. W jej sytuacji stawka jest bardzo wysoka, dlatego tak ważne jest dla niej, by gwiazdor dotrzymał obietnicy.

Judyta pokłóci się z Fabianem w 4299. odcinku „Na Wspólnej”

Po upojnej nocy między Judytą a Fabianem dojdzie jednak do awantury. Bradecka będzie miała do niego pretensje o to, że wyłączył jej telefon. Krawiec obrazi się na dziennikarkę, co postawi pod znakiem zapytania jego wcześniejszą deklarację pomocy. Dla Judyty to wyjątkowo niekorzystny obrót spraw. Potrzebuje wsparcia Fabiana w rozmowie z Baliszewskim, a teraz nie będzie wiedziała, czy może na niego liczyć. Krawiec od początku kierował się własnym interesem, dlatego konflikt może sprawić, że zmieni zdanie i wycofa się z obietnicy. Czy obrażony Fabian dotrzyma słowa i pomoże Bradeckiej utrzymać stanowisko, czy wystawi ją do wiatru? W 4299. odcinku „Na Wspólnej” sytuacja zawodowa Judyty znów stanie się niepewna, a konsekwencje kłótni mogą okazać się dla niej szczególnie dotkliwe.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4299. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4299. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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