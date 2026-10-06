Na Wspólnej, odcinek 4294: Monika znajdzie swoją bieliznę w dziwnych miejscach. Nie będzie wiedziała, co się dzieje

Bielizna Moniki „wędruje” po mieszkaniu w 4294. odcinku „Na Wspólnej”

w 4290. odcinku „Na Wspólnej”, Monika bez porozumienia z Damianem złożyła wniosek o kredyt na mieszkanie. Ostatecznie pomoc finansową zaoferował jej Włodzimierz Zięba (Mieczysław Hryniewicz), który po rozmowie z Renatą zdecydował się przekazać Monice darowiznę. Dzięki temu w 4292. odcinku Cieślikowie mogli wpłacić zadatek na wymarzone lokum. Teraz para będzie musiała zmierzyć się z zupełnie innym problemem.

W 4294. odcinku „Na Wspólnej” Monika zacznie odkrywać, że jej rzeczy nie znajdują się tam, gdzie je zostawiła. Cieślikowa trafi na swoją bieliznę w dziwnych miejscach i nie będzie rozumiała, jak do tego doszło.

Wścibska sąsiadka w 4294. odcinku „Na Wspólnej”

Źródłem problemu okaże się starsza sąsiadka Cieślików. W 4292. odcinku „Na Wspólnej” Monika i Damian (Waldemar Błaszczyk) odwiedzili swoje wymarzone mieszkanie i zostali chłodno przyjęci przez kobietę mieszkającą naprzeciwko. Nie spodoba jej się również to, że Cieślikowie wpuścili do mieszkania obcą osobę, która wrzuciła list do jej skrzynki. Okazało się wtedy, że sąsiadka ma własne klucze do ich domu, choć Cieślikowie jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4294. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4294. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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