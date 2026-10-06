W poprzednim odcinku Ewelina została oczyszczona z zarzutów, ale musiała zostać na leczeniu psychiatrycznym. Weronika zapewniła Jagodę, że będzie się nią opiekować tak długo, jak będzie trzeba. Wsparcie dziewczynie okazali też Lew i Kacper. W szpitalu Nalepa dał Kalskiemu do zrozumienia, że wszyscy poznali już jego prawdziwe oblicze. Greg wpadł w furię i mimo sprzeciwu lekarzy chciał wypisać się z placówki. Tymczasem Hebel próbował opanować sytuację w poprawczaku. Chłopaki nie chcieli grać z Sebą w koszykówkę, bo uznali, że trener ich zdradził. Nochal usłyszał, że może stracić kontakt z siostrą, ale Ryszard obiecał mu pomoc w zamian za powrót na boisko. Bradecka naraziła się szefowi, gdy poprosiła Martę, by zastąpiła ją w programie na żywo. Chciała zostać w szpitalu przy synku. Syn Mikołaja nadal publikował w sieci zdjęcia młodszego brata.

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„Na Wspólnej” odcinek 4294 - streszczenie

Lew poinformuje Weronikę, że Kalski opuścił szpital. Greg będzie czekał przed domem Roztockiej na Jagodę i każe jej się spakować oraz pojechać z nim. Gdy dziewczyna odmówi, Kalski nie ustąpi, a w jej obronie stanie Kacper. Wkrótce pojawi się Weronika i zagrozi Gregowi policją. Zabroni mu też zbliżać się do córki, ale Kalski zrobi się agresywny. W poprawczaku Hebel i Agnieszka zapewnią Nochala, że będą walczyć o jego kontakty z siostrą. Chłopak obieca poprawę i dotrzyma słowa. Ryszard dowie się, że Nochal wrócił na treningi koszykówki. Zmaganiom chłopaków będzie kibicować Sandra, siostra Seby. Cieślikowie będą mieć kłopot ze starszą sąsiadką w nowym mieszkaniu. Seniorkę zirytują hałasy i to, że wpuścili do domu obcą osobę, która wrzuciła list do jej skrzynki. Kiedy Monika znajdzie swoją bieliznę w dziwnych miejscach, nie będzie wiedziała, że po mieszkaniu buszowała sąsiadka.

„Na Wspólnej” odcinek 4294 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4294. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. To wtedy dojdzie do ostrej konfrontacji Weroniki z Kalskim.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, kłopoty w związkach i pracy, ale też zdrady, choroby, konflikty oraz niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się ze sobą, a zwykłe sprawy często prowadzą do poważnych zmian w relacjach bohaterów. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg