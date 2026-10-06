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W poprzednim odcinku Ewelina została oczyszczona z zarzutów, ale musiała zostać na leczeniu psychiatrycznym. Weronika zapewniła Jagodę, że będzie się nią opiekować tak długo, jak będzie trzeba. Wsparcie dziewczynie okazali też Lew i Kacper. W szpitalu Nalepa dał Kalskiemu do zrozumienia, że wszyscy poznali już jego prawdziwe oblicze. Greg wpadł w furię i mimo sprzeciwu lekarzy chciał wypisać się z placówki. Tymczasem Hebel próbował opanować sytuację w poprawczaku. Chłopaki nie chcieli grać z Sebą w koszykówkę, bo uznali, że trener ich zdradził. Nochal usłyszał, że może stracić kontakt z siostrą, ale Ryszard obiecał mu pomoc w zamian za powrót na boisko. Bradecka naraziła się szefowi, gdy poprosiła Martę, by zastąpiła ją w programie na żywo. Chciała zostać w szpitalu przy synku. Syn Mikołaja nadal publikował w sieci zdjęcia młodszego brata.
„Na Wspólnej” odcinek 4294 - streszczenie
Lew poinformuje Weronikę, że Kalski opuścił szpital. Greg będzie czekał przed domem Roztockiej na Jagodę i każe jej się spakować oraz pojechać z nim. Gdy dziewczyna odmówi, Kalski nie ustąpi, a w jej obronie stanie Kacper. Wkrótce pojawi się Weronika i zagrozi Gregowi policją. Zabroni mu też zbliżać się do córki, ale Kalski zrobi się agresywny. W poprawczaku Hebel i Agnieszka zapewnią Nochala, że będą walczyć o jego kontakty z siostrą. Chłopak obieca poprawę i dotrzyma słowa. Ryszard dowie się, że Nochal wrócił na treningi koszykówki. Zmaganiom chłopaków będzie kibicować Sandra, siostra Seby. Cieślikowie będą mieć kłopot ze starszą sąsiadką w nowym mieszkaniu. Seniorkę zirytują hałasy i to, że wpuścili do domu obcą osobę, która wrzuciła list do jej skrzynki. Kiedy Monika znajdzie swoją bieliznę w dziwnych miejscach, nie będzie wiedziała, że po mieszkaniu buszowała sąsiadka.
„Na Wspólnej” odcinek 4294 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4294. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. To wtedy dojdzie do ostrej konfrontacji Weroniki z Kalskim.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, kłopoty w związkach i pracy, ale też zdrady, choroby, konflikty oraz niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się ze sobą, a zwykłe sprawy często prowadzą do poważnych zmian w relacjach bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg