Na Wspólnej, odcinek 4271: Zastraszona Zoja zachowa milczenie po brutalnym pobiciu, a Nelepa rzuci się na jej brata

W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Zoja nadal będzie sparaliżowana strachem

Stan Zoi wciąż będzie budził ogromny niepokój. Kobieta trafiła do szpitala nieprzytomna i ciężko pobita, a pacjentką zajęli się lekarze w odcinku 4269. Później przy jej łóżku czuwała Ada, która błagała Zoję, by nie wracała do człowieka, który ją skrzywdził. Bezradność w tej sytuacji odczuwał również Nalepa.

W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Lew spróbuje porozmawiać z pacjentką i dowiedzieć się więcej o brutalnym pobiciu. Szybko zauważy jednak, że Zoja jest wyraźnie zastraszona. Kobieta nie będzie gotowa, by otwarcie powiedzieć, co się wydarzyło.

Nalepa rzuci się na młodego mężczyznę w 4271. odcinku "Na Wspólnej"

Napięcie na oddziale gwałtownie wzrośnie w 4271. odcinku "Na Wspólnej", gdy pojawi się tam młody mężczyzna pytający o Zoję. Nalepa zareaguje impulsywnie i rzuci się na nieznajomego. Wszystko wskazuje na to, że lekarz będzie podejrzewał, iż ma przed sobą osobę odpowiedzialną za krzywdę jego pacjentki. Prawda szybko okaże się jednak zupełnie inna. Mężczyzna będzie bratem Zoi, który przyszedł dowiedzieć się, co dzieje się z siostrą.

W 4271. odcinku „Na Wspólnej” Lew i Hoffer zwrócą się do brata Zoi

Gdy emocje opadną i tożsamość młodego mężczyzny zostanie wyjaśniona, Lew oraz Hoffer postanowią wykorzystać jego obecność. Poproszą brata Zoi, by spróbował przekonać ją do zgłoszenia pobicia.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Zoja nadal będzie wyraźnie przerażona - lęk po pobiciu będzie zbyt silny. Czy obecność bliskiej osoby pomoże jej przełamać strach i zdecydować się opowiedzieć o tym, co ją spotkało?

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4271. odcinka

Odcinek 4271 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026 o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

4

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA