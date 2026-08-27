Na Wspólnej, odcinek 4270: Basia nieprzytomna w piwnicy. Krzysztof oskarży Smoczyńską o jej porwanie - ZDJĘCIA]

W 4270. odcinku „Na Wspólnej” Smolny i Sławek ruszą tropem Basi

Zniknięcie Basi będzie miało dramatyczny finał dla Smolnego. Kobieta została zaatakowana na ulicy, gdy wracała do domu, a następnie porwana. Krzysztof, który tego wieczoru w odcinku 4269. czekał na żonę i przygotowywał kolację, nie będzie wiedział, co się z nią stało.

W 4270. odcinku „Na Wspólnej” Smolny nie zamierza jednak biernie czekać na informacje. Razem ze Sławkiem pojedzie w miejsce, w którym telefon Basi został ostatni raz zalogowany. To może być pierwszy ważny trop w sprawie jej tajemniczego zniknięcia.

Śmierć Smolnego będzie ceną za dalsze drążenie afery?

W redakcji pojawi się groźba, która nie pozostawi Krzysztofowi żadnych wątpliwości. Osoby związane ze sprawą fałszywych dyplomów zażądają, by porzucił temat. W przeciwnym razie Smolny ma zginąć.

Niebezpieczeństwo pojawi się w chwili, gdy sprawa nabrała wyjątkowego znaczenia. Marcelina pracowała nad tekstem dotyczącym afery, a wcześniej okazało się, że Sandra zobaczyła przygotowywany artykuł i poznała temat materiału w 4269. odcinku.

Smolny oskarży Smoczyńską o porwanie Basi w 4270. odcinku "Na Wspólnej"

W 4270. odcinku „Na Wspólnej” Marcelina przyzna, że Sandra widziała jej artykuł. Dla Krzysztofa stanie się to kolejnym powodem, by powiązać Smoczyńską ze zniknięciem Basi.

Smolny oskarży Sandrę o porwanie swojej żony. Zażąda również od Andrzeja, by spisał nazwiska wszystkich osób, którym mogłoby zależeć na tym, aby on i Marcelina przestali zajmować się aferą. Krzysztof będzie chciał ustalić, kto stoi za groźbami i czy właśnie ta osoba może mieć również związek z dramatem Basi.

W tym czasie porywacz Basi zrobi coś przerażającego

Podczas gdy Smolny i Sławek będą próbować odnaleźć Basię, ona nadal będzie znajdować się w rękach zamaskowanego mężczyzny. W 4270. odcinku „Na Wspólnej” porywacz przetrzymujący nieprzytomną kobietę w piwnicy zrobi coś, co jeszcze bardziej wstrząśnie wszystkimi.

Zamaskowany mężczyzna wstrzyknie Basi narkotyk. Los kobiety nadal pozostanie niepewny, a Smolny nie będzie miał pojęcia, co naprawdę dzieje się z jego żoną i jak blisko może być odkrycia prawdy.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4270. odcinka

Odcinek 4270 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 2 września 2026 o godzinie 20:15 w TVN. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie Player.

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