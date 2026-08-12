Na Wspólnej, odcinek 4263: Odrzucony Jarek wróci do Elizy! Znów będą razem z dziećmi

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek wróci z podkulonym ogonem do Elizy, gdy jego relacja z Martyną okaże się kompletnym niewypałem. Wszystko przez to, że Wrońskiej wcale nie będzie zależeć na stałym związku i byciem macochą dla jego przybranych dzieci - Hani (Pola Żak) i Juniora (Jan Leśniewski), a jedynie na przygodnych spotkaniach. A Berg będzie oczekiwał czegoś więcej. Zwłaszcza, że wcześniej odejdzie od żony.

Ale już w 4263 odcinku "Na Wspólnej" jak gdyby nic do niej wróci. Berg zadzwoni do drzwi Elizy, która oczywiście mu je otworzy i wpuści go do środka. Zwłaszcza, że nie będzie świadoma tego, co przed chwilą stanie się między nim, a Martyną, bo od razu pomyśli, że jego samopoczucie jest efektem śmierci babci Marii (śp. Bożena Dykiel).

- Hej, nie przeszkadzam? - spyta Jarek.

- Cześć, nie. Pewnie, wejdź. Coś się stało? - spyta Eliza.

- Nie - okłamie ja mąż, po czym wejdzie do środka.

Bergowie ucieszą się z powrotu Jarka w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak na jego szczęście, w 4263 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie musiał się już więcej tłumaczyć, bo na jego widok Hania od razu rzuci mu się na szyję. Berg przywita się z przybraną córką, po czym ona zaprosi go do wspólnej gry, na co on oczywiście przystanie.

- Tata! Cześć, tato! - ucieszy się Hania.

- Cześć kochanie - odpowie jej Jarek.

- Super, że przyszedłeś. Zagrasz z nami? - spyta go przybrana córka.

- Jasne, chętnie - zgodzie się Berg.

W tym momencie w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek usiądzie przy stole obok Elizy i zacznie grać z nią i dzieciakami w grę, tak jak za dawnych lat. Atmosfera szybko stanie się rodzinna, co skłoni Elizę do szczerego wyznania.

- Fajnie, że przyszedłeś. W 4 będzie raźniej - wyzna Eliza, po czym uśmiechnie się z miłością.

Berg już zostanie z rodziną w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

I choć w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek tego nie skomentuje, to jednak zostanie z nimi i kontynuuje grę z lekkim uśmiechem na ustach. Bergowie znów będą jak jedna wielka rodzina i całkowicie pochłoną się grze. Czy po jej zakończeniu mąż Elizy zdecyduje się zostać na dłużej, skoro będzie tak miło i przyjemnie?

Szczególnie, że w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Bergowi będzie bliżej do takiego modelu niż tego, co zaproponuje mu Wrońska. A zatem, czy wróci do żony już na dobre i znów będą oni jedną rodziną dla Hani i Juniora? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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