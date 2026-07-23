Na Wspólnej, odcinek 4259: Eliza wróci do Bartka? Dowie się, co łączy Jarka z Martyną

"Na Wspólnej" odcinek 4259 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4259 odcinku "Na Wspólnej" Eliza dowie się, że Jarka i Martynę, na którą natknie się razem z mężem w "Barze u Ziębów" po rozprawie w sprawie opieki nad ich przybranymi dziećmi - Juniorem (Jan Leśniewski) i Hanią (Pola Żak), łączy coś więcej. To Agata, ukochana Bruna (Dawid Czupryński), a tym samym wspólnika jej męża powie jej, że Wrońska nie jest tylko ich klientką, ale również i kochanką Berga.

Słowa przyjaciółki w 4259 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie poruszą Elizę. I choć to ona jako pierwsza wplątała się w romans z Bartkiem, zdradziła męża i finalnie doprowadziła do rozpadu nie tylko ich małżeństwa, ale i rodziny, bo przecież Junior nie mógł jej tego darować, to jednak, gdy to samo zrobi to jej mąż, to już tak przyjemnie, jak z Wichrowskim, nie będzie.

Eliza natknie się na Bartka po odkryciu prawdy o Jarku w 4259 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że wtedy w 4259 odcinku "Na Wspólnej" Eliza zda sobie sprawę, że nie ma już szans na uratowanie ich małżeństwa, skoro i Jarek znalazł już sobie nową partnerkę. I mimo, że ona zerwała wszelkie kontakty z Bartkiem, gdy prawda o ich romansie wreszcie wyszła na jaw, to jednak mąż nie był w stanie jej tego wybaczyć. Zwłaszcza, że szybko znalazł pocieszenie w ramionach innej kobiety, czego jego żona nie będzie mogła przeboleć.

Tak samo, jak i Bartek ich rozstania! Do tego stopnia, że w 4259 odcinku "Na Wspólnej" otwarcie jej to wytknie, gdy przypadkiem się spotkają. Tym bardziej, że Wichrowski wciąż będzie kochał Elizę i dalej będzie chciał z nią być. Czy w tej sytuacji Bergowa zdecyduje się do niego wrócić?

Bergowa i Wichrowski znów będą razem w 4259 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4259 odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Bartek znów będą razem? Czy płomienny romans kochanków w końcu przerodzi się w poważny związek? Czy Bergowa zwiąże się z Wichrowskim, skoro Jarek będzie z Martyną? A może wszystko znów się zmieni, gdy Junior dowie się prawdy i o przybranym ojcu, którego nakryje z kochanką?

Czy w tej sytuacji w 4259 odcinku "Na Wspólnej" przestanie stać na drodze do szczęścia Elizy i Bartka? A może dla dobra dzieci Bergowie zdecydują się jednak do siebie wrócić? Czy Junior i Hania pogodzą się w końcu z nową rzeczywistością? I czy i zazdrosna Sylwia (Hanna Łubieńska) wreszcie odpuści? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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