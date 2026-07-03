Na Wspólnej, odcinek 4250: Zaskakujący finał nocy poślubnej Brygidy i Remka! Wylądują w szpitalu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4250 - środa, 22.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" Remek obudzi Brygidę pocałunkami, wręczając jej przy tym pierścionek zaręczynowy. Klusek ogromnie zszokuje, a jednocześnie ucieszy swoją narzeczoną, która oczywiście ponownie zgodzi się wyjść za niego za mąż i to już nawet tego samego dnia! A wszystko za sprawą ich tajnego planu!

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" państwo młodzi podstępem postanowią ściągnąć rodziców Remka - Milenę (Katarzyna Kwiatkowska) i Bożydara (Sławomir Orzechowski), być może i matkę Brygidy, Jolantę (Joanna Gonschorek), a także swoich przyjaciół Michała (Robert Kudelski) z Lucy (Marta Cichorska), a może nawet i dawno niewidzianych Igę (Lidia Sadowa) z Kubą (Przemysław Cypryański). Narzeczeni zaproszą ich do specjalnej sali pod pretekstem występu córki kobiety, przez co oczywiście wszyscy zaproszeni niezwłocznie się zjawią.

Szokujący ślub Brygidy i Remka w 4250 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na miejscu doznają szoku, gdy w 4250 odcinku "Na Wspólnej" zamiast występu Oliwki zobaczą urzędnika stanu cywilnego i ceremonię ślubną Brygidy i Remka do końca trzymaną w sekrecie. I nic dziwnego, bo przecież młodzi będą tyle razy przekładać swój ślub, że nikt nie będzie się go spodziewał akurat tego dnia. Jednak przynajmniej wyjdzie on dokładnie tak, jak oni będą chcieli czyli skromnie i z zaskoczenia!

Do tego stopnia, że w 4250 odcinku "Na Wspólnej" Lucy będzie musiała uspokajać przejętego Michała. Ale i u Klusków nie będzie kolorowo w obliczu wyjścia na jaw obecności Mileny na portalu randkowym, wspólnego świętowania Bożydara z Jolantą, a także podejrzenia Kluskowej, że to Brygida, a nie jej matka ze swoją koleżanką, ich okradły. Jednak ostatecznie ślub dojdzie do skutku, a wraz z nim i ich długo wyczekiwana noc poślubna!

Noc poślubna świeżo upieczonych małżonków skoczy się na SOR-ze w 4250 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4250 odcinku "Na Wspólnej" świeżo upieczeni i szczęśliwi państwo młodzi już nie będą mogli się jej doczekać. A zwłaszcza Brygida, która musiała się z nią wstrzymywać aż do ślubu, bo do tego czasu Remek chciał żyć z nią w czystości. Ale po zawarciu małżeństwa sam od razu chętnie przystąpi do dzieła.

Tyle tylko, że to w 4250 odcinku "Na Wspólnej" skończy się dla małżonków tragicznie! Wszystko przez to, że finalnie wylądują na SOR-ze, bo ich pierwsza wspólna noc nie przebiegnie dokładnie tak, jak sobie wymarzą! Po ZDJĘCIACH z 4250 odcinak można stwierdzić, że Klusek skończy po niej z uszkodzą ręką, bo najpewniej nie dogadają się z Miauczyńską.

Ale absolutnie nie będzie miał on o to do niej pretensji i vice versa, bo oboje będą się z tego śmiać. Zwłaszcza, że będą mieli, co wspominać. Tym bardziej, że wspólnych nocy już teraz jeszcze przyjdzie im się napowtarzać! Szczególnie, że ręka policjanta nie będzie wiecznie uszkodzona!

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