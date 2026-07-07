Na Wspólnej, odcinek 4242: Bożydar upokorzony w barze! Nie wytrzyma obelg Zdybickiej i Baliszewskiego

Nowe imperium kulinarne Kluska. Brygida znajdzie perełkę!

Bożydar nie zamierza bezczynnie siedzieć w stolicy. Po porzuceniu branży mięsnej, biznesmen szybko wpada na pomysł otwarcia nowej, luksusowej restauracji. Ma już spore doświadczenie w gastronomii, a do pełni szczęścia brakuje mu jedynie prestiżowej lokalizacji. Z pomocą przychodzi przyszła synowa, Brygida (Maja Wolska), która prezentuje mu niesamowity lokal na dachu budynku przy Wspólnej. Bożydar, zachwycony zapierającym dech w piersiach widokiem, od razu dostrzega w tym miejscu gigantyczny potencjał. Jest absolutnie pewien, że restauracja w takiej lokalizacji po prostu musi odnieść spektakularny sukces komercyjny. Nie wie jednak, że na to samo miejsce chrapkę mają już wpływowi gracze warszawskiego biznesu.

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Spektakularna metamorfoza Jolanty. Odbije Milenie męża?

Bożydar postanawia uczcić sukces u boku Jolanty, a nie żony Mileny (Katarzyna Kwiatkowska), z którą małżeństwo wisi na włosku przez jej sekrety z aplikacji randkowej. W 4242. odcinku Miauczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę – wskakuje w elegancką sukienkę, robi profesjonalny makijaż oraz fryzurę i zmieniona nie do poznania spotyka się z Kluskiem w garniturze. Matka Brygidy zaczyna bezwstydnie bajerować majętnego biznesmena. Chce się u jego boku ustawić finansowo po kradzieży jej kosztowności przez Lucynę i ostatecznie zemścić się na Kluskowej.

Bezlitosne obelgi w barze. Bożydar nie wytrzyma!

Sielankę brutalnie przerywają siedzący obok Ilona Zdybicka (Anna Samusionek) i Adrian Baliszewski (Piotr Jankowski). Słysząc opowieści Kluska o planach na lokal na dachu, rekiny biznesu zaczynają z niego głośno i złośliwie kpić. Gdy bezczelnie nazywają go „burakiem z kasą”, Bożydar nie wytrzymuje. Upokorzony na oczach odstawionej Jolanty, ostro i bardzo agresywnie reaguje na zaczepki. Sytuacja w barze całkowicie wymknie się spod kontroli!

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„Na Wspólnej”, odcinek 4242 – kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy, pełen emocji 4242. odcinek serialu „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć już w środę, 8 lipca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Odcinek będzie dostępny również w serwisie streamingowym Max. Tego nie można przegapić.