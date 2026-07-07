Na Wspólnej, odcinek 4242: Bożydar upokorzony w barze! Nie wytrzyma obelg Zdybickiej i Baliszewskiego

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Nowe imperium kulinarne Kluska. Brygida znajdzie perełkę!
Bożydar nie zamierza bezczynnie siedzieć w stolicy. Po porzuceniu branży mięsnej, biznesmen szybko wpada na pomysł otwarcia nowej, luksusowej restauracji. Ma już spore doświadczenie w gastronomii, a do pełni szczęścia brakuje mu jedynie prestiżowej lokalizacji. Z pomocą przychodzi przyszła synowa, Brygida (Maja Wolska), która prezentuje mu niesamowity lokal na dachu budynku przy Wspólnej. Bożydar, zachwycony zapierającym dech w piersiach widokiem, od razu dostrzega w tym miejscu gigantyczny potencjał. Jest absolutnie pewien, że restauracja w takiej lokalizacji po prostu musi odnieść spektakularny sukces komercyjny. Nie wie jednak, że na to samo miejsce chrapkę mają już wpływowi gracze warszawskiego biznesu.
Spektakularna metamorfoza Jolanty. Odbije Milenie męża?
Bożydar postanawia uczcić sukces u boku Jolanty, a nie żony Mileny (Katarzyna Kwiatkowska), z którą małżeństwo wisi na włosku przez jej sekrety z aplikacji randkowej. W 4242. odcinku Miauczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę – wskakuje w elegancką sukienkę, robi profesjonalny makijaż oraz fryzurę i zmieniona nie do poznania spotyka się z Kluskiem w garniturze. Matka Brygidy zaczyna bezwstydnie bajerować majętnego biznesmena. Chce się u jego boku ustawić finansowo po kradzieży jej kosztowności przez Lucynę i ostatecznie zemścić się na Kluskowej.
Bezlitosne obelgi w barze. Bożydar nie wytrzyma!
Sielankę brutalnie przerywają siedzący obok Ilona Zdybicka (Anna Samusionek) i Adrian Baliszewski (Piotr Jankowski). Słysząc opowieści Kluska o planach na lokal na dachu, rekiny biznesu zaczynają z niego głośno i złośliwie kpić. Gdy bezczelnie nazywają go „burakiem z kasą”, Bożydar nie wytrzymuje. Upokorzony na oczach odstawionej Jolanty, ostro i bardzo agresywnie reaguje na zaczepki. Sytuacja w barze całkowicie wymknie się spod kontroli!
„Na Wspólnej”, odcinek 4242 – kiedy i gdzie oglądać?
Najnowszy, pełen emocji 4242. odcinek serialu „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć już w środę, 8 lipca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Odcinek będzie dostępny również w serwisie streamingowym Max. Tego nie można przegapić.