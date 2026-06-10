Na Wspólnej, odcinek 4233: Roman porwie dziecko z przedszkola. Matka chłopca ruszy do akcji

Roman Hoffer (Waldemar Obłoza) to bohater, którego losy w serialu "Na Wspólnej" zawsze budziły spore zainteresowanie widzów. Na swoim koncie ma wiele nietypowych sytuacji, ale najnowsze wydarzenia przerosną nawet jego. W 4233. odcinku przez pomyłkę mężczyzna zabierze z przedszkola cudze dziecko.

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Zaskakujący błąd Romana z "Na Wspólnej"

W 4233. odcinku "Na Wspólnej" los uśmiechnie się do Romana i Honoraty (w tej roli Aleksandra Konieczna). Po tragicznych przeżyciach związanych z pożarem para znajdzie nowy cel w życiu. Włodek (Mieczysław Hryniewicz) powierzy im prowadzenie baru, z czego Hofferowie będą niezmiernie zadowoleni. Dodatkowo Marta (Joanna Jabłczyńska) poprosi o opiekę nad synem. Roman chętnie wybierze się do przedszkola, by odebrać malucha.

Sytuacja szybko jednak wymknie się spod kontroli. Po odebraniu dziecka Roman będzie spacerował z nim dumnie po ulicy Wspólnej. Wtedy spotka Edwarda (Edward Jędruch), który uświadomi mu tragiczną pomyłkę - w wózku nie będzie małego Tymka, lecz zupełnie obcy chłopiec. Gdy Hoffer wróci z dzieckiem do przedszkola, przerażona matka niemowlaka zapowie interwencję policji. Wszystkie szczegóły zostaną zaprezentowane w najnowszym epizodzie.

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Wydarzenia w serialu przybiorą dramatyczny obrót, gdy Roman uświadomi sobie swój kolosalny błąd przed klubem malucha. Kobieta grożąca policją nie będzie jednak jedynym powodem do niepokoju bohaterów. W tle rozegrają się także inne, mroczne historie. Leon ponownie udostępni Julce substancje odurzające, a Anka odrzuci próby porozumienia się z Igorem. Dziewczyna będzie oburzona, że ukochany uwierzył w wymysły na jej temat. Z kolei Michał odczuje bolesne ukłucie zazdrości o Brygidę. Jego nastrój zepsuje relacja jej matki o ślubnych planach z młodym milionerem. Równocześnie Remek odkryje w domu Brygidy cenną biżuterię skradzioną z willi.

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