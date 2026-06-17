Na Wspólnej, odcinek 4233: Kłamstwo Julki zniszczy rodzinę Igora! Ucieknie od ojca do narkomana Leona, ale na tym nie koniec jej wybryków - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4233 - wtorek, 23.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Toksyczny związek Julki i Leona w "Na Wspólnej" odsłonił nową twarz 16-latka, która pod wpływem nowego chłopaka posuwa się nie tylko do kłamstwa, zaniedbuje szkołę, wymyka się z domu, ale także wyłudza pieniądze i zaczęła brać narkotyki.

Narkoman Leon przejął kontrolę nad Julką w "Na Wspólnej"

Młody raper od dłuższego czasu w "Na Wspólnej" ma bardzo zły wpływ na Julkę, a do tego umiejętnie manipuluje nawet Igorem. Kiedy Nowak nie zgodził się na wyjazd 16-latki z chłopakiem na koncert pod Warszawę, Leon wziął sprawy w swoje ręce i przekonał go, że będą bezpieczni. Szybko okazało się jednak, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a Julka znalazła się w niebezpieczeństwie.

Po zażyciu narkotyków w 4230 odcinku "Na Wspólnej" Julka straciła kontrolę do tego stopnia, że Leon bez trudu zaciągnął ją do łóżka, zmusił, żeby przeżyła z nim pierwszy raz. Jakby tego było mało, 16-latka, by zaimponować chłopakowi i zrobić na złość ojcu, zacznie regularnie brać narkotyki! Anka to zauważy i spróbuje ostrzec Igora, ale wszystko obróci się przeciwko niej.

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Igor uwierzy w kłamstwa Julki na temat Anki w 4232 odcinku "Na Wspólnej"

Nie dość, że w 4232 odcinku "Na Wspólnej" Julka przekona Igora, że to nie ona jest problem, lecz Anka, która znów podawała synowi krople na uspokojenie, to jeszcze Nowak uwierzy w kłamstwa córki. Pamiętając o tym, co działo się z Anią, kiedy kilka miesięcy temu cierpiała na zaburzenie psychiczne, Igor będzie przerażony i zacznie podejrzewać najgorsze.

Zakłamana Julka osiągnie swój cel, a do tego odwiedza babcię Ewę (Ewa Garwyluk) i poprosi ją o pomoc w zdobyciu tabletek antykoncepcyjnych. Przyznając się, że uprawia seks ze swoimi chłopakiem!

Anka zarzuci Julce, że kłamie w 4233 odcinku "Na Wspólnej". Córka Igora ucieknie do Leona!

Napięcie w związku Igora i Anki sięgnie zenitu w 4233 odcinku "Na Wspólnej", kiedy zdruzgotana kobieta zarzuci Julce, że kłamie. Dojdzie do awantury, podczas której 16-latka odegra przed ojcem ofiarę, z krzykiem wybiegnie z mieszkania i pojedzie do Leona. Raper - narkoman, by uspokoić Julkę i w pełni ją kontrolować, znów poda jej kolejną działkę narkotyków.

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