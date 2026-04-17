Na Wspólnej, odcinek 4203. Koniec ukrywania romansu. Junior przyłapie Elizę z kochankiem - ZDJĘCIA

Zdrada Elizy w "Na Wspólnej"

Twórcy serialu "Na Wspólnej" nie odpuszczają bohaterom i po raz kolejny wprowadzają do fabuły motyw zdrady. Tym razem ofiarą niespełnionych obietnic padł wieloletni związek Elizy i Jarka, którzy wspólnie opiekują się dziećmi. Bergowa wdała się w płomienny romans z Bartkiem, który na co dzień trenuje Juniora. Niespodziewane uczucie szybko przerodziło się w poważny problem, a teraz sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, wywołując potężny dramat rodzinny.

Junior nakrywa Elizę na zdradzie. Decyzja Bergowej w "Na Wspólnej"

W 4203. odcinku telenoweli Eliza dojdzie do wniosku, że czas zakończyć podwójne życie. Kobieta postanowi zerwać z kochankiem, aby skupić się na ratowaniu swojego małżeństwa. Podczas rutynowego podwożenia Juniora na zajęcia sportowe, podejmie próbę ostatecznej rozmowy z Bartkiem. Niestety, w trakcie zrywania relacji oboje dadzą się ponieść emocjom i połączą w pożegnalnym pocałunku. Właśnie w tym feralnym momencie, za sprawą intrygi zazdrosnej Sylwii, w pomieszczeniu pojawi się Junior i zobaczy wszystko na własne oczy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4203-4204. Bójka na pogrzebie i rozpad małżeństwa Czerskich

"Na Wspólnej" odcinek 4203 - streszczenie wydarzeń

Dramat Elizy to nie jedyny wątek 4203. odcinka, którego premiera odbędzie się 29 kwietnia. Bergowa przyzna się mężowi do fascynacji innym mężczyzną, lecz zatai fakt, że doszło między nimi do zbliżenia fizycznego. Pech chce, że to Junior nakryje ją na pożegnalnym pocałunku z trenerem. Równocześnie w serialu rozegra się inna awantura. Mariusz, nie mogąc znieść wyjazdu Oli i jej ojca na pogrzeb rodziców Alana, porzuci przygotowania do obrony w sądzie dyscyplinarnym. Mężczyzna uda się na cmentarz, gdzie w napadzie furii brutalnie pobije Novaka, rzucając przy okazji obelgami w kierunku Oli i Zimińskiego. Z kolei w domu Klusków, matka Brygidy podczas opieki nad wnuczką natknie się na ogromną sumę pieniędzy, co skłoni Jolantę do intensywniejszych prób zdobycia sympatii Bożydara. Brygida i Remek podejmą decyzję o tymczasowej przeprowadzce do rodziców, by nadzorować leczenie ojca i pilnować, by powstrzymał się od picia, jednak wkrótce ich plany legną w gruzach.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD