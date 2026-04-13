Na Wspólnej, odcinek 4197: Remigiusz doznaje szoku, gdy rozpoznaje w znajomej Igi prostytutkę z komendy

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył widzom mnóstwo emocji, skupiając się na dramatycznych losach bohaterów. Dowiedzieliśmy się, że stan zdrowia matki Łucji dramatycznie się pogorszył, a przyczyną jej dolegliwości okazało się zatrucie kobaltem, który uwalniał się z uszkodzonej protezy biodra. Niestety, serce Krystyny było zbyt słabe na kolejną, ratującą życie operację. W sferze uczuć również nie brakowało zawirowań, gdyż Eliza, mimo wzajemnej namiętności, próbowała zdystansować się od Bartka, a podejrzenia co do ich relacji zaczęła mieć Sylwia. Z kolei zdesperowany Michał poprosił Brygidę o pomoc w trudnej rozmowie z synem. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w obliczu tak wielkich wyzwań?

"Na Wspólnej" odc. 4197 - streszczenie

Bergowie stawiają się z synem na komisariacie, gdzie czeka ich niespodzianka – wszystkie zarzuty zostały wycofane. Mimo to Eliza nie potrafi odetchnąć z ulgą, wciąż żyjąc w strachu, że Bartek zdecyduje się ją odwiedzić. W tym samym czasie Kasia i Darek kontynuują swoją mistyfikację rozwodową, a ich najbliżsi, nieświadomi prawdy, udzielają im formalnych porad. Sprawy komplikują się, gdy Kalina zaczyna zbliżać się do Łukasza, a Darek dokonuje odkrycia, że kobieta i jej świadkowa w rzeczywistości się nie znały. Tymczasem u Igi i Jakuba dochodzi do zaskakującego spotkania, gdy odwiedzają ich Brygida i Remek, a na miejscu zastają Lucy - dziewczynę, którą Remigiusz rozpoznaje jako prostytutkę składającą niegdyś zeznania na komendzie.

"Na Wspólnej" odc. 4197 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Na Wspólnej" z pewnością przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fani serialu z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Wszystkich ciekawych zapraszamy do oglądania premierowego epizodu, który wniesie nowe wątki do dobrze znanych historii. Najnowszy odcinek numer 4197 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To wzruszająca opowieść o tym, jak więzi z dzieciństwa potrafią przetrwać próbę czasu, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, dramatów i radości, które przeżywamy razem z bohaterami od ponad dwóch dekad. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

