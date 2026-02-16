Na Wspólnej, odcinek 4167: Pętla wokół Kaliny zaciska się. Badanie USG zdemaskuje jej kłamstwa? - ZDJĘCIA

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji i zaskakujących zwrotów akcji. U Leśniewskich zapanował chaos, gdy Mikołaj znalazł pozytywny test ciążowy, wywołując serię nieporozumień – on myślał, że należy do Marty, a przerażony Ksawery był przekonany, że to test jego dziewczyny. W tym samym czasie Kasia wciąż zmagała się z uczuciami do Darka, który z kolei, obwiniając Kalinę o swój rozwód, planował zemstę i próbę udowodnienia, że nie jest ona w ciąży. Nie mniej napięć przyniosła konfrontacja Elizy z trenerem Juniora, która sprzeciwiła się jego surowym metodom wychowawczym, zanim poznała jego tragiczną, osobistą historię. Tyle otwartych wątków i narastających konfliktów z pewnością zapowiada kolejne wielkie emocje.
"Na wspólnej" odc. 4167 - streszczenie
Żbik i Zakościelna kontynuują swój plan zdemaskowania Kaliny, wciągając w intrygę jej najbliższych. Przekonują Andrzeja, a następnie Tadka, o konieczności wykonania przez dziewczynę badania USG, argumentując to troską o jej zdrowie i dobro dziecka. Napięcie sięga zenitu, gdy Darek wręcza parze pakiet badań medycznych, co sprawia, że Kalina czuje się coraz bardziej osaczona. W tym samym czasie Mikołaj i Ksawery przeżywają ogromny stres w związku z podejrzeniami, że ich partnerki są w ciąży, co ostatecznie wyjaśnia się, gdy Marta zaprzecza, wskazując tym samym na Ksawerego jako przyszłego ojca. Równolegle Eliza, próbując przeprosić trenera Bartka, przypadkowo dotyka jego bolesnej przeszłości, co wywołuje u mężczyzny gwałtowną reakcję pełną rozpaczy związaną ze śmiercią syna.
"Na wspólnej" odc. 4167 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocje sięgną zenitu, a intrygi i osobiste dramaty wciągną widzów bez reszty. Z pewnością wielu z Was zastanawia się, kiedy będzie można obejrzeć kontynuację tych pasjonujących wątków. Premierowa emisja 4167. odcinka "Na Wspólnej" zaplanowana jest na poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
"Na wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy ulicy Wspólnej, który stał się fundamentem dla losów rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Przez lata śledzimy ich wzloty i upadki, przekonując się, że więzi zbudowane na zaufaniu potrafią przetrwać każdą burzę. Ta wielopokoleniowa saga o przyjaźni, miłości i rodzinnych dramatach wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)