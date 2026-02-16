Na Wspólnej, odcinek 4167: Pętla wokół Kaliny zaciska się. Badanie USG zdemaskuje jej kłamstwa? - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji i zaskakujących zwrotów akcji. U Leśniewskich zapanował chaos, gdy Mikołaj znalazł pozytywny test ciążowy, wywołując serię nieporozumień – on myślał, że należy do Marty, a przerażony Ksawery był przekonany, że to test jego dziewczyny. W tym samym czasie Kasia wciąż zmagała się z uczuciami do Darka, który z kolei, obwiniając Kalinę o swój rozwód, planował zemstę i próbę udowodnienia, że nie jest ona w ciąży. Nie mniej napięć przyniosła konfrontacja Elizy z trenerem Juniora, która sprzeciwiła się jego surowym metodom wychowawczym, zanim poznała jego tragiczną, osobistą historię. Tyle otwartych wątków i narastających konfliktów z pewnością zapowiada kolejne wielkie emocje.

"Na wspólnej" odc. 4167 - streszczenie

Żbik i Zakościelna kontynuują swój plan zdemaskowania Kaliny, wciągając w intrygę jej najbliższych. Przekonują Andrzeja, a następnie Tadka, o konieczności wykonania przez dziewczynę badania USG, argumentując to troską o jej zdrowie i dobro dziecka. Napięcie sięga zenitu, gdy Darek wręcza parze pakiet badań medycznych, co sprawia, że Kalina czuje się coraz bardziej osaczona. W tym samym czasie Mikołaj i Ksawery przeżywają ogromny stres w związku z podejrzeniami, że ich partnerki są w ciąży, co ostatecznie wyjaśnia się, gdy Marta zaprzecza, wskazując tym samym na Ksawerego jako przyszłego ojca. Równolegle Eliza, próbując przeprosić trenera Bartka, przypadkowo dotyka jego bolesnej przeszłości, co wywołuje u mężczyzny gwałtowną reakcję pełną rozpaczy związaną ze śmiercią syna.

"Na wspólnej" odc. 4167 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym epizodzie emocje sięgną zenitu, a intrygi i osobiste dramaty wciągną widzów bez reszty. Z pewnością wielu z Was zastanawia się, kiedy będzie można obejrzeć kontynuację tych pasjonujących wątków. Premierowa emisja 4167. odcinka "Na Wspólnej" zaplanowana jest na poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy ulicy Wspólnej, który stał się fundamentem dla losów rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Przez lata śledzimy ich wzloty i upadki, przekonując się, że więzi zbudowane na zaufaniu potrafią przetrwać każdą burzę. Ta wielopokoleniowa saga o przyjaźni, miłości i rodzinnych dramatach wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

