Na Wspólnej, odcinek 4118: Ślub Oli i Mariusza Czerskiego zakończy się wielką kłótnią Żbików? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4118 ślub Oli i Mariusza Czerskiego - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.15 w TVN

Ślub Oli i Mariusza w 4118 odcinku "Na Wspólnej" nie przebiegnie po ich myśli, ale będzie szansą na pojednanie ich rodzin. Nie tylko, bo wśród zaproszonych gości będą też skłóceni przyjaciele - Kasia (Julia Chatys) i Darek (Michał Mikołajczak). Ale czy Żbikowie nie wywołają jeszcze większej kłótni podczas ślubu nad jeziorem w pensjonacie Hofferów?

Matka Czerskiego sprowokuje awanturę na ślubie w 4118 odcinku "Na Wspólnej"?

W dniu ślubu Oli i Czerskiego w 4118 odcinku "Na Wspólnej" w pensjonacie Hofferów zbiorą się goście młodej pary. Wśród nich także ci niepożądani. Marek Zimiński (Grzegorz Gzyl) będzie w szoku, gdy pojawi się, znienawidzona przez niego, matka Czerskiego, Otylia (Elżbieta Kijowska). Rodzinna awantura zawiśnie w powietrzu. Na szczęście Roman (Waldemar Obłoza) przechwyci Otylię i zaprowadzi ją do od razu do syna, żeby nie sprowokowała Marka do wybuchu.

Tymczasem Danka (Lucyna Malec) z Gosią pomogą Oli w przygotowaniach do ślubu. Zamiast tradycyjnej białej sukni z welonem, Ola na ślub z Mariuszem włoży czerwoną mini sukienkę, w której będzie wyglądała oszałamiająco! Do kreacji idealnie będą pasowały perły, które dostała od matki Czerskiego. Tylko czy Ola założy naszyjnik od teściowej, skoro perły na ślubie według przesądu oznaczają łzy.

Darek Żbik na ślubie Oli i Czerskiego bez Kasi w 4118 odcinku "Na Wspólnej"

Emocji przed ślubem w 4118 odcinku "Na Wspólnej" nie zabraknie także wśród innych gości. Świadek, Darek Żbik, przyjedzie na ślub Oli i Czerskiego z ojcem, jego żoną i Kaliną (Katarzyna Gałązka), której wszyscy mają serdecznie dość... Justyna Zakościelna (Magdalena Kacprzak) zauważy, że Żbik nie przepada za dziewczyną Tadeusza (Jakub Pruski). Zresztą tak jak ona...

Tuż przed ślubem Kasię dopadnie na osiedlu Włodek (Mieczysław Hryniewicz). Przekona wnuczkę, że problemy małżeńskie są po to, żeby je wspólnie pokonywać. Przekona Kasię, żeby pojechała na ślub i spotkała się z Darkiem.

Podczas składania małżeńskiej przysięgi nad jeziorem w 4118 odcinku "Na Wspólnej" najbardziej poruszony będzie Darek. Nagle wśród gości zauważy Kasię i od razu podejdzie do żony. Żbik skorzysta z okazji i między nim i Kasią dojdzie do pełnej napięcia rozmowy.

Tymczasem młoda para, Ola i Mariusz Czerski, wykona swój pierwszy taniec na weselu.