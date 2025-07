Na Wspólnej, odcinek 4049: Obłęd Anki na punkcie syna źle się skończy! Zwali całą winę na Julkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4049 - poniedziałek, 14.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Co się będzie kryło za dziwnym zachowaniem Anki, która w 4049 odcinku "Na Wspólnej" zostawi maleńkiego syna Jasia na zimnie, by go ochłodzić po szczepionce, tym samym ryzykując jego zdrowiem i życiem?

Trauma Anki po śmierci dziecka w "Na Wspólnej"

Wiele wskazuje na to, że Ania nie uporała się z traumą po śmierci dziecka, które miała z mężem Magnusem Petersenem (Krzysztof Kowalski), które zmarło w wieku kilku miesięcy. Jeszcze wtedy nazywała się Natalia Szmyd, mieszkała z Magnusem w Norwegii. Po stracie dziecka Ania przeszła załamanie psychicznie, zostawiła męża, wyjechała do Polski i tu straciła pamięć. Na amnezję cierpiała przez wiele miesięcy.

Anka skrzywdzi syna Jasia w 4049 odcinku "Na Wspólnej"?

Jak to możliwe, że w 4049 odcinku "Na Wspólnej" Anka zdoła uśpić czujność Igora, który nie zauważy, że jego partnerka wpada w coraz większą paranoję na punkcie dziecka? Jakby obłęd doprowadzał ją do tego, że chce mu zrobić krzywdę? Po powrocie z Jasiem ze szczepienia w przychodni, Igor wyjdzie do pracy, a Ania zacznie się martwić, że kilkutygodniowy synek jest rozpalony i ma gorączkę. Wpadnie na wyjątkowo bezmyślny pomysł, jak ochłodzić niemowlę.

Julka zobaczy, co Anka zrobi z synem Igora w w 4049 odcinku "Na Wspólnej"

Kiedy Julka wróci do domu w 4049 odcinku "Na Wspólnej" zobaczy wychłodzonego brata w wózku przy otwartym balkonie! Anka celowo zostawi dziecko na zimnie, żeby zbić temperaturę. Przerażona córka Igora nie zdoła zareagować, bo Ania od razu ją zaatakuje, obarczy winą za przeciąg i za to, że Jasia przewieje w oknie. Ale to przecież ona narazi własne dziecko na niebezpieczeństwo, że mały Jaś poważnie się rozchoruje po szczepieniu.

Czy w "Na Wspólnej" Ewa zatrzyma obłęd Anki na punkcie dziecka?

Zachowanie Anki w 4049 odcinku "Na Wspólnej" wyda się Julce mocno podejrzane, ale nie doniesie na nią Igorowi. Nie będzie chciała stawać między ojcem, a jego nową ukochaną. O paranoi Anki nastoletnia córka Nowaka zawiadomi jednak babcię, Ewę Ostrowską (Ewa Gawryluk). Niestety na tym nie koniec... Ewa nie będzie świadoma tego, że Anka ostatnio ją śledziła, gdy wyszła na spacer z Jasiem.

Kilka dni później, w 4052 odcinku "Na Wspólnej", Ewa weźmie sprawy w swoje ręce, bo syn Ani i Igora zacznie kasłać i zrobi się marudny. Julka zaalarmuje babcię, że to Anka wychłodziła Jasia po szczepieniu. Ewie trudno będzie w to uwierzyć, ale przekona Anię, żeby poszła do specjalisty z bólem pleców. W tym czasie Ewa zabierze Jasia do lekarza, by zbadał chore dziecko. Tak upewni się, że Anka nie nadaje się na matkę...