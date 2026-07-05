Gorący lipiec w Na Wspólnej! Szykują się wielkie zmiany, sekrety i miłosne zawirowania - ZDJĘCIA

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

Nowy rozdział w życiu Jarka. Czy Martyna uleczy jego złamane serce?

Po bolesnym rozstaniu z Elizą, Jarek Berg powoli zacznie układać swoje życie na nowo. Los ponownie postawi na jego drodze Martynę Wrońską – kobietę, z którą niedawno połączyła go noc pełna namiętności. Choć mogło się wydawać, że to tylko jednorazowy epizod, ich relacja zacznie gwałtownie przybierać na sile.

Wspólnie spędzane chwile uświadomią Jarkowi, że między nimi rodzi się coś głębszego. Głównym pytaniem pozostaje jednak to, czy Berg jest wewnętrznie gotowy na stałe zaangażowanie. Odbudowanie zaufania po zrujnowanym małżeństwie to trudny proces, ale Martyna ma w sobie coś, co może przywrócić mu wiarę w miłość. Czy Wrońska zajmie w jego sercu miejsce Elizy?

Michał postawi wszystko na jedną kartę – czas na wspólne mieszkanie

Ślub przyjaciółki podziała na Michała niezwykle motywująco. Widząc szczęście Brygidy wchodzącej na nową drogę życia, sam zacznie intensywnie analizować swoją przyszłość. Mężczyzna dojdzie do wniosku, że nie ma sensu marnować czasu na półśrodki i odkładanie ważnych decyzji na później.

Pod wpływem impulsu zaproponuje Lucy, aby zrobili milowy krok w ich relacji i zamieszkali razem. Taka propozycja to potężny sprawdzian dla każdego związku. Czy Lucy odwzajemni ten entuzjazm i zdecyduje się na porzucenie dotychczasowej niezależności dla wspólnej codzienności?

Medialna bomba w redakcji! Na jaw wyjdą nielegalne dyplomy

Jeśli ktoś myślał, że po publicznym zdemaskowaniu romansu Przemka Gwiazdy i Sandry sytuacja w redakcji się uspokoi, był w głębokim błędzie. Marcelina absolutnie nie zamierza odpuścić kobiecie, która zniszczyła jej małżeństwo. Szukając haków i przeglądając prywatną korespondencję rywalki, trafi na coś nieprawdopodobnego.

Odkryje wiadomości dotyczące handlu fałszywymi dyplomami przez jedną z poznańskich uczelni. To odkrycie zapoczątkuje gigantyczną aferę korupcyjną, która może stać się tematem numer jeden najbliższych miesięcy. Konsekwencje dotkną nie tylko Sandrę. Jeśli te kompromitujące fakty wyjdą na jaw, w potężne tarapaty wpadnie cała sieć powiązanych osób, w tym sam Andrzej Brzozowski!

Źródło: tvn.pl