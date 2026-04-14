Na sygnale, odcinki 884-885. Doktor Góra otworzy śmiercionośną paczkę

Fani popularnej produkcji o medykach mogą szykować się na potężną dawkę wrażeń. Telewizyjna premiera 884. oraz 885. epizodu została zaplanowana na 20 kwietnia, a my już teraz zdradzamy najciekawsze wątki, które rozegrają się na ekranie.

"Na sygnale" odcinek 884. Basia i Martyna konfrontują się z Miłoszem

W 884. epizodzie "Na sygnale" dojdzie do ponownej konfrontacji Martyny i Basi z Miłoszem. Mężczyzna zdecyduje się na gest skruchy wobec ratowniczek, otwarcie przyznając, że wcześniejsza napaść z jego strony stanowiła ogromną pomyłkę.

"- Wiem, że to nie wasza wina... Nie wy zabiłyście mojego brata. To system. System go zabił..."

Próba przekonania agresora do ugodowego załatwienia sprawy i podjęcia współpracy zakończy się jednak całkowitym fiaskiem, ponieważ złość i ogromna rozpacz błyskawicznie wezmą górę nad rozsądkiem, doprowadzając go do kolejnego ataku szału.

Całe zajście zostanie ostatecznie zrelacjonowane zaprzyjaźnionej funkcjonariuszce policji, Uli. Kobieta nie ukryje swojego głębokiego niezadowolenia z obrotu spraw.

Niespodziewany zwrot akcji w "Na sygnale". Śledczy typują nowego winnego

Zaledwie kilka godzin po tych wydarzeniach dojdzie do niespodziewanego przełomu w śledztwie. Inspektor Krzaklewska zdradzi Wiktorowi szokujące ustalenia – głównym podejrzanym o dokonanie aktów wandalizmu wcale nie jest Miłosz, lecz Gabriel.

Pod koniec odcinka na terenie leśnogórskiej stacji pogotowia pojawi się tajemnicza paczka, która nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności znajdzie się w posiadaniu doktora Góry.

"- Jakiś zadowolony pacjent przysłał słodki prezent!"

Radość medyka nie potrwa jednak długo, ponieważ tuż po rozerwaniu opakowania nastąpi nieoczekiwana eksplozja, a całe ciało lekarza pokryje się nieznanym, białym pyłem.

"Na sygnale" odcinek 885. Śmiercionośny wąglik i kwarantanna w stacji pogotowia

Z kolei 885. epizod "Na sygnale" przyniesie drastyczne środki bezpieczeństwa. Z powodu uzasadnionych obaw o rozprzestrzenienie się śmiercionośnego wąglika, cały budynek pogotowia zostanie natychmiastowo objęty ścisłą kwarantanną.

"- Spokojnie, Artur, ogarniemy to... Wiktor Banach […], mamy podejrzenie ataku chemicznego lub biologicznego nieznaną substancją!"

Medycy z Leśnej Góry nie będą potrafili ukryć potężnego przerażenia, które spotęguje się jeszcze bardziej w momencie wkroczenia do akcji uzbrojonych patroli policji.

Dla Wiktora, Artura oraz Róży rozpoczną się dramatyczne minuty przepełnione panicznym lękiem o własne przetrwanie. Potocka całkowicie straci nad sobą kontrolę i podejmie desperacką próbę wydostania się z zamkniętego obiektu, jednak jej ucieczkę udaremni stanowcza reakcja doktora Banacha.

W tym samym czasie kondycja zdrowotna poszkodowanego doktora Góry zacznie ulegać gwałtownemu pogorszeniu.

Przed ogrodzeniem odciętej od świata placówki szybko pojawią się przerażeni członkowie rodzin uwięzionych ratowników, w tym zdesperowane Beata i Anna. Sytuację ostatecznie spróbuje opanować wezwana na miejsce Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chem-Eko należąca do struktur straży pożarnej, która niezwłocznie rozpocznie proces dokładnej dekontaminacji. Po zakończeniu procedur Artur, Wiktor i Róża zostaną przetransportowani do szpitalnej izolatki na dalsze obserwacje. Widzowie dowiedzą się w przyszłych tygodniach, jakie będą ostateczne rokowania doktora Góry oraz czy niesubordynacja Róży spotka się z oficjalnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi, jak przekazano w informacji prasowej.

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA