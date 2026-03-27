Na sygnale, odcinek 876: Wielki powrót Soni. Będzie drama z Basią

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 876, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 876 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 876. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Wiktor na nowo zatrudnia w bazie Sonię, a gdy ratowniczka ma trafić do zespołu Benia, Basia od razu czuje ukłucie zazdrości. Tymczasem na kolejnym dyżurze doktor Vick musi pomóc dwójce pacjentów "pod wpływem": mężczyźnie, który wpadł pod koła policyjnego radiowozu i jego koledze, u którego badanie alkomatem wykazuje śmiertelną dawkę alkoholu. A Róża wraca przy okazji myślami do swojego traumatycznego dzieciństwa i wyznaje Beniowi, że jej ojciec był alkoholikiem. Z kolei ekipa doktora Góry tym razem odpowiada na wezwanie do chorego, który ma poważne problemy z oddychaniem. A winnym szybko okazuje się partner mężczyzny, który nie tylko wypróbował na nim ryzykowną "terapię" chrapania, ale zrobił to w dodatku bez jego zgody. Poza pracą Artur prosi Romka, by pomógł mu namierzyć "astronautę", który nawiązał kontakt z jego synem. A gdy o ich planach słyszy Zdzisio, znów jest o krok od zawału.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej. Zapłakana Kasia krzyczy, że Darek ją skrzywdził. Pogrąży tym Kalinę - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 876 - premiera i emisja

876. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 876. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Natalia Rewieńska, Hubert Jarczak, Anna Wysocka - Jaworska, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Izydor Łobacz i Jarosław Gruda.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej. Roman i Honorata stracą wszystko, ale TO zszokuje ich najbardziej - ZDJĘCIA