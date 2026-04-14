Na sygnale, odcinek 886. Pacjent z nowotworem złoży nietypową propozycję

Co czeka bohaterów w 13. sezonie "Na sygnale"?

"Na sygnale" to uwielbiany przez widzów serial medyczny stacji TVP2. Produkcja od lat ukazuje trudną codzienność ratowników, którzy walczą o ludzkie życie w najbardziej dramatycznych momentach. Emocjonujące historie bohaterów wciąż przyciągają przed ekrany ogromne rzesze fanów. Już w czwartym tygodniu kwietnia zobaczymy kolejny epizod trzynastego sezonu. Sprawdź, jakie wyzwania przygotowali tym razem scenarzyści.

Streszczenie szczegółowe 886. odcinka "Na sygnale"

W 886. odsłonie serialu doktor Góra zmierzy się z niezwykle niepokojącym przypadkiem. Ratownik zostanie wezwany do sklepu, gdzie jedna z klientek zaczęła nagle kaszleć krwią podczas robienia zakupów, wywołując tym ogromną panikę wśród personelu i pozostałych kupujących. Z kolei ekipa doktora Vicka uda się do miejskiej biblioteki na ratunek młodemu mężczyźnie zmagającemu się z atakiem padaczki. Po odzyskaniu przytomności pacjent błyskawicznie ulega urokowi Róży. Kiedy trafia na badania do szpitala, postanawia zaprosić ratowniczkę na randkę, jednocześnie wyznając jej szeptem, że cierpi na nowotwór mózgu. W tym samym czasie w barze Kroplówka zjawia się znana dziennikarka. Zdzisio opowiada kobiecie o wybitnie uzdolnionym Patryczku, którego wielkim marzeniem jest wycieczka do NASA i który niestety jest śmiertelnie chory. Równolegle policjantka Ula nie odpuszcza śledztwa w sprawie uciążliwego wandala o pseudonimie Śmieszek. Funkcjonariuszka wpada na trop, który sugeruje nieoczekiwane powiązania Miłosza z tą sprawą.

Kiedy premiera 886. odcinka "Na sygnale" w TVP2?

Fani medycznej produkcji nie będą musieli długo czekać na kontynuację losów swoich ulubionych bohaterów. Najnowszy, 886. odcinek "Na sygnale" zadebiutuje na antenie stacji TVP2 we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, punktualnie o godzinie 21:55.

Obsada i twórcy 886. odcinka "Na sygnale"

Za warstwę fabularną i scenariusz najnowszej odsłony odpowiada Marcin Wysocki. Na ekranie zaprezentuje się stała, ulubiona obsada medycznej telenoweli. W 886. odcinku widzowie zobaczą między innymi: Tomasza Piątkowskiego, Huberta Jarczaka, Adriannę Jagiełło, Jarosława Grudę, Małgorzatę Tuszyńską, Franciszka Stupaka oraz Wojciecha Kulińskiego.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Trzynasta seria, która zaliczyła swój debiut jesienią 2025 roku, przyniosła pewną rewolucję w ramówce – odcinki początkowo nadawano aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska zrewidowała jednak te plany zaledwie po czternastu dniach. Zdecydowano się zrezygnować z jednego dnia emisji, ale w zamian dołożono jeden epizod. Dzięki temu zabiegowi sympatycy serialu otrzymują w każdym tygodniu aż pięć premierowych odcinków. Obecny układ godzinowy prezentuje się następująco:

W poniedziałki stacja pokazuje dwa odcinki (o 21:55 oraz 22:20),

We wtorki widzowie mogą liczyć na jeden epizod (o 21:55),

W środy nadawane są kolejne dwa odcinki (o 21:55 i 22:20).