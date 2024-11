Na dobre i na złe, odcinek 935: Dominika znajdzie wyniki badań DNA Damiana. Zmusi Marcina, żeby powiedział synowi prawdę - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 935 - środa, 27.11.2024,o godz. 20.55 w TVP2

Marcin Molenda w 935 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła dłużej okłamywać Dominiki i Damiana! Wyniki badań DNA potwierdziły, że to on, a nie Słoma (Adam Graczyk) jest ojcem 16-latka, ale lekarz z Leśnej Góry okłamał własnego syna. Obiecał to Słomie, który wypomniał mu dług z przeszłości, gdy obaj kochali matkę Damiana, Danusię. Początkowo Marcin ukrył przed Dominiką, że ma syna, ale prawda wyjdzie na jaw w najmniej oczekiwanym momencie.

Dominika w 935 odcinku "Na dobre i na złe" znajdzie wyniki badań DNA Damiana

Nie dość, że Molenda w 935 odcinku "Na dobre i na złe" będzie musiał stanąć twarzą w twarz z Damianem, to jeszcze czeka go trudna rozmowa z Dominiką. Jak do tego dojdzie? Wszystko zacznie się walić, gdy ukochana Marcina znajdzie przypadkiem w jego biurku wynik testu na ojcostwo. A gdy zda sobie sprawę, że mąż od tygodni ją okłamywał, ich problemy wcale się nie skończą.

Córka Dominiki i Marcina zaginie w 935 odcinku "Na dobre i na złe"! Czy to Damian ją porwie?

Tego samego dnia w 935 odcinku "Na dobre o na złe" zaginie Emilka. W trakcie wycieczki przedszkolaków do parku córka Dominiki i Marcina zniknie w dziwnych okolicznościach. Przerażona matka od razu pojedzie do przeszkoda, żądając wyjaśnień.

- Gdzie ona jest?!

- Szukamy jej… Myśleliśmy, że się schowała, ale chyba nie wróciła ze spaceru. Nowa przedszkolanka była odpowiedzialna za liczenie dzieci, nie zna ich wszystkich jeszcze… Musiała kogoś policzyć dwa razy...

Damian odda Emilkę rodzicom w 935 odcinku "Na dobre i na złe"

Do akcji od razu włączy się policja, ale w 935 odcinku "Na dobre i na złe" Emilka zniknie na kilka długich godzin. W finale całą i zdrową Emilkę przyprowadzi jednak do domu Damian… Marcin zacznie podejrzewać, że to on porwał jego córkę! Okaże się jednak, że Damian zobaczył małą w drodze do sklepu zoologicznego, gdzie chciała kupić obiecanego przez rodziców chomika.

Chociaż Dominika w 935 odcinku "Na dobre i na złe" odetchnie z ulgą, że Emilka się odnajdzie, cała i zdrowa, nie odpuści sprawy badań DNA Damiana. Wykorzysta okazję i zmusi Marcina, by w końcu wyznał Damianowi prawdę.

Marcin w 935 odcinku "Na dobre i na złe" powie Damianowi, że jest jego synem!

Kiedy w 935 odcinku "Na dobre i na złe" Molenda powie Damianowi, że to on jest jego ojcem, 16-latek zareaguje wybuchem.

- Czyli kłamałeś? - Myślałem, że tak będzie lepiej... Ty masz już ojca, który cię bardzo kocha... - Wiedziałeś, że moja mama była w ciąży? Podejrzewałeś wtedy, że mogę być twoim synem? - Nie chciałbyś być synem tamtego Marcina… - Ale pieprzysz! - Nie musisz mi wierzyć na słowo... Zapytaj swojego ojca, zapytaj Dominiki, ile ze mną przeszła... Myślisz, że bycie moją rodziną to wygrana w totka? Jestem dupkiem! Módl się, żebyś jak najmniej odziedziczył po mnie… - Od kiedy wiesz? - Dostałem wyniki miesiąc temu… Porwałeś Emilkę? - Masz rację… Jesteś dupkiem! - rzuci na odchodne Damian.

Dominika odejdzie od Marcina w 935 odcinku "Na dobre i na złe"

Po konfrontacji z synem Marcina w 935 odcinku "Na dobre i na złe" czeka kolejna trudna rozmowa. Tym razem z Dominiką, która zabierze Emilkę i wyprowadzi się z ich wspólnego mieszkania.

- Będziemy nocować u pani Uli!

- Dominika… Proszę… Chciałem ci powiedzieć… Czekałem na właściwy moment…

- Właściwy moment był, jak tylko zacząłeś coś podejrzewać!