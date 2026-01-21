Walentynki z M jak miłość. Namiętny pocałunek Majki i Mateusza to początek nowego związku Mostowiaka? Nie przestanie marzyć o koleżance - ZDJĘCIA

"Walentynki z M jak miłość" już dostępne na platformie TVP VOD

Mateusz, Majka, Janek Winiar (Jakub Sirko) oraz Matylda (Klementyna Lamort) przyjadą do Grabiny na wspólną wizytę w „Walentynkach z M jak miłość”. Barbara Mostowiak ugości wnuka i jego znajomych, oddając im do dyspozycji poddasze. To właśnie tam młodzi zaplanują imprezę i walentynkowe świętowanie.

Nie przewidzą jednak, że znajdą się w samym centrum miłosnych perypetii. Pomogą Żakowi (Krzysztof Tyniec) przygotować wielką walentynkową przemowę dla Zosi Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), a romantyczna atmosfera szybko udzieli się całej grupie.

Mateusz nie przestanie myśleć o Majce. Pocałuje ją w rodzinnym domu

Mateusz od dawna interesuje się Majką, jednak będzie doskonale wiedział, że dziewczyna jest związana z Tomkiem (Chris Cugowski). Natomiast każdy wie, że młody Tomek nie traktuje ukochanej poważnie. Ciągle kłamie i wykręca się od odpowiedzialności za swoje czyny.

Warto zaznaczyć, że walentynkowy odcinek „M jak miłość” zostanie oderwany od głównej akcji serialu i skupi się na emocjach oraz marzeniach bohaterów, które niekoniecznie pokryją się z poniedziałkowymi i wtorkowymi odsłonami hitu TVP2.

Namiętny pocałunek w Grabinie. Spełnienie czy tylko marzenie?

W pewnym momencie w „Walentynkach z M jak miłość” Mateusz i Majka oddzielą się od grupy, Mostowiak zaproponuje spacer i pokaże koleżance wyjątkowe drzewo rosnące tuż przy domu rodzinnym. I właśnie tam dojdzie do pocałunku. Długiego, namiętnego i gorącego. Jak się potem okaże, Majką wycofa się z zaistniałej sytuacji… Przecież jest w związku z kimś innym!

- To nie powinno się wydarzyć - powie dziewczyna. Jednak na jej twarzy nie będzie pretensji.

Majka wróci z Grabiny do akademika, do swojego chłopaka, który wreszcie raczy się odezwać. W samochodzie będzie myślami przy Mateuszu. On także nie zapomni tak wyjątkowego momentu.