Śmierć w polskich serialach. Najbardziej tragiczne i poruszające zgony na małym ekranie [GALERIA]

Polscy scenarzyści doskonale wiedzą, jak grać na naszych emocjach. Często powodem uśmiercenia postaci jest decyzja aktora o odejściu z produkcji, ale sposób, w jaki bohaterowie znikają, na zawsze zapada w pamięć.

Emocje po 1907. odcinku „M jak miłość” wciąż nie opadły. Widzowie TVP2 z przerażeniem obserwowali, jak życie Franki (Dominika Kachlik) gaśnie tuż przed planowaną operacją. Pęknięcie tętniaka aorty okazało się wyrokiem, którego lekarze nie zdołali cofnąć. To wydarzenie przypomniało nam, że polscy scenarzyści nie oszczędzają swoich bohaterów, fundując im losy pełne bólu, chorób i nieszczęśliwych wypadków.

Śmierć Liliany (Aleksandra Szwed) – Barwy szczęścia, odcinek 1575

To była scena jak z filmu akcji, która zakończyła się fatalnie. Na parkingu doszło do brutalnego ataku uzbrojonego mężczyzny, którego ofiarą padła właśnie Liliana. Choć doktor Świderski walczył o jej życie na stole operacyjnym aż dwukrotnie, obrażenia mózgu okazały się zbyt rozległe. Bohaterka zmarła w szpitalu, zostawiając bliskich w niewyobrażalnym bólu.

Śmierć Ksawerego Rybińskiego (Sebastian Cybulski) – Barwy szczęścia, odcinek 968

W siódmym sezonie serialu widzowie żegnali Ksawerego, byłego męża Kasi. Mężczyzna przegrał walkę z nowotworem mózgu. Odszedł w najbardziej dramatycznych okolicznościach – na rękach swojej byłej ukochanej. Tuż przed śmiercią zdobył się na piękny gest, uznając syna Kasi za swojego i zabezpieczając ich finansową przyszłość.

Śmierć Krystyny Lubicz (Agnieszka Kotulanka) – Klan, odcinek 2597

To jedno z najbardziej nietypowych pożegnań, ponieważ widzowie nie zobaczyli ostatnich chwil bohaterki na ekranie. Krystyna Lubicz zmarła na pokładzie samolotu podczas lotu powrotnego z leczenia w Bostonie. Informację o jej odejściu przekazała rodzinie zapłakana córka Agnieszka, co stało się jednym z najbardziej wzruszających momentów w historii sagi o Lubiczach.

Śmierć Ryśka Lubicza (Piotr Cyrwus) – Klan, odcinek 2235

Śmierć Ryśka to absolutna legenda polskiej telewizji. Po przebytym zawale serca bohater przebywał w szpitalu, gdzie doszło do tragicznej szarpaniny ze złodziejem. Rysiek uderzył głową o posadzkę, co doprowadziło do urazu czaszkowo-mózgowego i zgonu. To pożegnanie z kultowym „Panem Rysiem” opłakiwały przed telewizorami miliony Polaków.

Śmierć Tomka Chodakowskiego (Andrzej Młynarczyk) – M jak miłość, odcinek 1311

Tomek zapłacił najwyższą cenę za swoją odwagę. Próbując bronić cywilów na przystanku przed gangsterem Mariuszem Głowackim, otrzymał liczne rany kłute. Choć po dramatycznej walce wybudził się ze śpiączki, jego organizm ostatecznie się poddał, wywołując u widzów ogromne poruszenie i smutek po stracie policyjnego twardziela o gołębim sercu.

Śmierć Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska) – M jak miłość, odcinek 1000

Tej sceny nie trzeba nikomu przedstawiać. Wypadek samochodowy Hanki, która uderzyła w puste kartony, na stałe wszedł do popkultury. Trzeba jednak dodać, że Hanka śmierć poniosła na skutek pękniętego tętniaka. Mimo że po latach scena stała się obiektem memów, w momencie emisji odejście głównej gwiazdy serialu było dla fanów prawdziwym wstrząsem i końcem pewnej epoki w Grabinie.

Śmierć Kasi (Agnieszka Sienkiewicz) – M jak miłość, odcinek 1125

Miłość Marcina i Kasi zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Młoda kobieta zmarła tuż po porodzie w szpitalu w Gródku. Przyczyną były powikłania po cesarskim cięciu. Widok Marcina, który zostaje sam z noworodkiem po nagłej stracie ukochanej, doprowadził do łez tysiące fanów produkcji.

Śmierć Kasi Smudy (Ilona Ostrowska) – Na dobre i na złe, odcinek 810

Wybuch gazu w Leśnej Górze przyniósł śmierć żonie Falkowicza. Kasia zmarła na jego oczach krótko po tym, jak na świat przyszedł ich syn, Edzio. Scena była rozdzierająca, zwłaszcza gdy bohaterka wyszeptała swoje ostatnie życzenie: „Śmiejcie się dużo. Obiecaj”.

Śmierć Ludmiły Papierniak (Paulina Chruściel) – Na dobre i na złe, odcinek 495

Ukochana Przemka Zapały walczyła z guzem kręgosłupa w klinice w Izraelu. Niestety, skomplikowane leczenie nie przyniosło skutku. Ludmiła zmarła w momencie, gdy nie było przy niej Przemka – o tragedii dowiedział się on dopiero od koleżanki Ludmiły, Niny.

Śmierć Marka Zbiecia (Paweł Wilczak) – Na dobre i na złe, odcinek 321

Śmierć Marka była wynikiem nieszczęśliwego splotu zdarzeń. Podczas próby powstrzymania włamywacza w szpitalu doszło do szamotaniny. Zbieć został pchnięty, potknął się o łóżko i uderzył głową o twardą podłogę. Obrażenia okazały się śmiertelne, kończąc wątek jednej z najbardziej lubianych postaci w Leśnej Górze.

Śmierć Piotra Korbana (Mikołaj Roznerski) – Na dobre i na złe, odcinek 836

Piotr Korban zginął w wyniku brutalnego ataku w szpitalu, gdzie został zepchnięty ze schodów. Mimo błyskawicznej operacji przeprowadzonej przez Michała i Hanię Sikorkę, lekarzom nie udało się uratować życia policjanta, który zmarł na stole operacyjnym.

Śmierć Adama Roztockiego (Zbigniew Stryj) – Na Wspólnej, odcinek 2191

Poważna kłótnia ze wspólnikiem okazała się tragiczna w skutkach dla znanego prawnika. U Adama pękł tętniak aorty. Mimo że szybko trafił pod opiekę specjalistów, ryzykowna operacja nie uratowała mu życia, co zakończyło ważny etap w życiu bohaterów „Na Wspólnej”.

Śmierć Janusza Gajewskiego (Radosław Pazura) – Na Wspólnej, odcinek 1617

Wspólna podróż Marty i Janusza nad morze zamieniła się w koszmar. Aby uniknąć czołowego zderzenia z tirem, Janusz skręcił gwałtownie i uderzył w drzewo. W szpitalu lekarze przegrali walkę z silnym krwotokiem wewnętrznym, a Marta straciła miłość swojego życia w mgnieniu oka.

Śmierć Adama Namysłowskiego (Marcin Rogacewicz) – Na Wspólnej, odcinek 3389

To miały być niezapomniane oświadczyny, ale los chciał inaczej. Adam, przygotowując wyjątkową niespodziankę dla Darii, stracił panowanie nad autem. Mężczyzna zginął na miejscu na oczach przerażonej ukochanej, zamieniając dzień radości w narodową żałobę fanów serialu.

Śmierć Dagmary (Anna Szymańczyk) – Pierwsza miłość, odcinek 2096

Wypadek Dagmary wywołał prawdziwą burzę w internecie i protesty fanów. Dziewczyna zmarła w szpitalu kilka godzin po kraksie, którą spowodowała jej przyjaciółka, Sabina. Ta śmierć nie tylko wstrząsnęła widzami, ale też na zawsze odmieniła losy pozostałych bohaterów serialu.

Śmierć Zuzy Markiewicz (Anita Sokołowska) – Przyjaciółki, odcinek 256

Odejście Zuzy to koniec pewnej ery. Po nawrocie ciężkiej choroby nowotworowej, jedna z głównych bohaterek pożegnała się z życiem. Scena, w której Inga, Anka i Patrycja towarzyszą jej w ostatnich chwilach, była hołdem dla prawdziwej kobiecej przyjaźni i wywołała morze łez.

Śmierć Michała (Marcin Rogacewicz) – Przyjaciółki, odcinek 99

Michał zginął w wypadku samochodowym tuż po tym, jak wraz z Patrycją postanowili ratować swoje małżeństwo. Szok był tym większy, że tragedia wydarzyła się w pierwszym odcinku nowej serii, a na jaw wyszło, że mężczyzna prowadził podwójne życie i planował ślub z inną kobietą.