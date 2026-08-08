QUIZ. M jak miłość. Zawiła historia rodziny Mostowiaków! Jak dobrze ją znasz? Tylko najwięksi fani zdobędą 8/10!

Rodzina Mostowiaków to symbol emocji, miłości i rodzinnych więzi, które przyciągają widzów przed telewizory od lat. Ich losy pełne są wzlotów, upadków i niezapomnianych momentów. Myślisz, że znasz ich życie na wylot? Pamiętasz wszystkie tajemnice, decyzje i dramaty tej wyjątkowej rodziny? Przekonaj się, czy jesteś prawdziwym ekspertem od "M jak miłość"! Przygotowaliśmy 10 pytań, które zweryfikują Twoją wiedzę - jeśli jesteś fanem, poradzisz sobie bez problemu! Zaczynajmy!

Autor: MTL MAXFILM/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1836. Marta (Dominika Ostałowska), Łukasz (Jakub Józefowicz), Ania (Gabriela Świerczyńska), Barbara (Teresa Lipowska), Natalka (Dominika Suchecka)