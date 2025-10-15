M jak miłość znika z ramówki TVP2. To dlatego będzie jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 1885 odcinka „M jak miłość” we wtorek 21 października 2025?

Widzowie "M jak miłość" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż we wtorek 21.10.2025 roku o godzinie 20.55 w TVP2 nie zobaczą premierowego 1885 odcinka swojego ulubionego serialu! I to może dziwić tym bardziej, że tuż przed nim fani "Barw szczęścia" zobaczą kolejny 3239 odcinek swojego ukochanego serialu, a pokrzywdzeni nie pozostaną także widzowie "Na sygnale", którzy również obejrzą nowy 768 odcinek swojej kultowej produkcji!

Zatem, czemu tego dnia to widzowie "M jak miłość" zostaną pokrzywdzeni i nie zobaczą premierowego 1885 odcinka swojego ulubionego serialu, skoro pozostałe produkcje TVP2 pojawią się w emisji? Otóż był ku temu ważny powód, dla którego Telewizja Polska zdecydowała się nagle zmienić swoją ramówkę i usunąć "M jak miłość" z emisji! Jaki?

Co w TVP2 zamiast premierowego 1885 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1885 odcinka „M jak miłość” we wtorek 21.10.2025 roku o 20.55 na swojej antenie z uwagi na mecz piłki nożnej, 3 kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem Londyn, a Atletico Madryt. Spotkanie rozpocznie się dokładnie o tej samej godzinie, co normalnie "M jak miłość", które tego dnia musiało ustąpić mu swojego miejsca. Tym bardziej, że potrwa aż do godziny 23.10, a więc o emisji serialu nie będzie już mowy!

W przeciwieństwie do poprzedzających go "Barw szczęścia", które we wtorek 21.10.2025 roku widzowie zobaczą wyjątkowo o godzinie 20.00 czy "Na sygnale", które tego dnia wskoczy za "M jak miłość" i zostanie wyemitowane już o 20.30, czyli na chwilę przed meczem! A wszystko przez to, że "M jak miłość" trwa dłużej, przez co stacja nie zdążyłaby pokazać go przed spotkaniem!

Kiedy będzie można zobaczyć 1885 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów "M jak miłość" mamy jednak dobrą wiadomość, gdyż ta zmiana nie potrwa długo i będzie wyłącznie jednorazowa! A to oznacza, że od przyszłego tygodnia widzowie będą mogli oglądać tak jak do tej pory 2 odcinki swojego ulubionego serialu w tygodniu o stałej porze.

A zatem ten premierowy 1885 odcinek "M jak miłość" zobaczą już w poniedziałek 27.10.2025 roku o 20.55 w TVP2, a tuż po nim we wtorek 28.10.2025 roku również o 20.55 w TVP2 kolejny! Wtedy także pojawią się poprzedzające go "Kulisy M jak miłość"!

Ale spokojnie, gdyż z pewnością pojawi się on nieco wcześniej na platformie vod.tvp.pl, jednak za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu poczekać do normalnej emisji w TVP2! A gwarantujemy, że warto, bo emocji w 1885 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie i to szczególnie w wątkach braci Zduńskich czy Budzyńskich.