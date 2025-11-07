M jak miłość znika z ramówki TVP! Jeden odcinek mniej w tygodniu. Znamy powód

Dlaczego nie ma 1889 odcinka "M jak miłość" we wtorek, 11 listopada 2025 r.?

Widzowie "M jak miłość" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż we wtorek 11.11.2025 roku o godzinie 20.55 w TVP2 nie zobaczą premierowego 1889 odcinka swojego ulubionego serialu! I to może dziwić tym bardziej, że tuż przed nim fani "Barw szczęścia" zobaczą kolejny 3254 odcinek swojego ukochanego serialu, a ci "M jak miłość" już nie! Zatem, czemu zdecydowano się na taki krok!

Otóż Telewizja Polska miała ku temu ważne przesłanki, wobec których zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i wyrzucić z niej uwielbiany serial Polaków! A zatem, w czym rzecz?

Co TVP2 pokaże zamiast premierowego 1889 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1889 odcinka „M jak miłość” we wtorek 11.11.2025 roku o 20.55 na swojej antenie z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości! I z tego względu stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i tego dnia zaproponować widzom thriller "Dla niej wszystko", który rozpocznie się o godzinie 20.45, a więc w czasie, gdy normalnie jeszcze lecą "Kulisy M jak miłość", które w tej sytuacji także wylecą z ramówki! Podobnie jak premierowy 1889 odcinek "M jak miłość", który emitowany jest 10 minut później!

A że w tym czasie będzie leciał thriller, który potrwa aż do 23.10, to o premierowym 1889 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogło być mowy! Szczególnie, że tego dnia widzowie "Na sygnale" także nie zobaczą premierowego 783 odcinka swojego ulubionego serialu, bo tuż po zaproponowanej produkcji TVP2 pokaże film obyczajowy "W deszczowy dzień w Nowym Jorku". A zatem i o jego emisji nie będzie mowy! Ale spokojnie, gdyż wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 1889 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Dla wszystkich fanów "M jak miłość" mamy jednak dobrą wiadomość, gdyż ta zmiana nie potrwa długo i będzie wyłącznie jednorazowa! A to oznacza, że od przyszłego tygodnia widzowie będą mogli oglądać tak jak do tej pory 2 odcinki swojego ulubionego serialu w tygodniu o stałej porze.

A zatem ten premierowy 1889 odcinek "M jak miłość" fani zobaczą już w poniedziałek 17.11.2025 roku o 20.55 w TVP2, a 15 minut wcześniej, o godzinie 20.40 i "Kulisy M jak miłość"! A już we wtorek 18.11.2025 o stałej porze widzowie zobaczą kolejny 1890 odcinek "M jak miłość", a zatem już wszystko wróci do normy!

Ale spokojnie, gdyż 1889 odcinek "M jak miłość" z pewnością pojawi się nieco wcześniej na platformie vod.tvp.pl, jednak za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu poczekać do normalnej emisji w TVP2! A gwarantujemy, że warto, bo emocji w 1889 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie i to szczególnie w wątkach Rogowskich i Zduńskich!