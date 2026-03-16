M jak miłość, odcinek 1919: Fatalna pomyłka Anety! Gangster Wójcik będzie musiał ratować ją przed nowym szefem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kliniki Olka w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie miała nowego szefa! Przełożonym Chodakowskich zostanie Aleksander Sowiński, który zasiądzie na fotelu dyrektora administracyjnego. Już pierwszego dnia pracy Aleksander podpadnie Anecie, bo jego plan zmian na oddziale nie spodoba się lekarce. Do tego stopnia, że zacznie go otwarcie krytykować nawet przed szefową pielęgniarek, Teresą (Karolina Lutczyn).

- Nie zamierzam stosować się do zasad, które nie mają sensu! Zwłaszcza, jeśli wprowadza je ktoś, kto nie ma nawet bladego pojęcia o leczeniu ludzi... Tylko kasa i kasa!- Aneta nie będzie kryła swojej irytacji na Sowińskiego.

Pechowo dla Chodakowskiej nowy szef Aleksander w 1919 odcinku "M jak miłość" słowa krytyki pod swoim adresem usłyszy. Od razu przywoła Anetę do porządku. Ustawi lekarkę do pionu, że teraz on jest jej przełożonym i on rządzi w klinice! Da Anecie wyraźnie do zrozumienia, że za jej zachowanie grożą surowe konsekwencje.

- Oczywiście mam świadomość, że jest pani bardzo zajęta, ale wciąż nie potwierdziła pani swojej obecności na szkoleniu z nowego systemu administracyjnego... - przypomni Chodakowskiej.

- Tak? Musiało mi to gdzieś umknąć... Może pośród tych wszystkich maili o zmianach, które wprowadza pan dyrektor w naszej klinice... Bo trochę tego jest - zauważy złośliwie Aneta.

- Rozumiem, że nie jest pani ich fanką? Przy okazji może ustalmy jedno - pozycja pani męża nie uprawnia pani do podburzania personelu i kwestionowania moich decyzji... Mam nadzieję, że się rozumiemy? - zapyta retorycznie Aleksander.

Na tym problemy Anety z Sowińskim się nie skończą, bo w 1919 odcinku "M jak miłość" właśnie do niego wyśle swoje odważne zdjęcia. Jak do tego dojdzie? Olek, który akurat będzie przebywał służbowo w Szkocji, cały czas będzie domagał się od żony jej gorących fotek. Aneta w końcu zrobi sobie zdjęcia, które rozpalą wyobraźnię Olka, ale przez pomyłkę wyśle je do szefa Aleksandra.

Zdesperowana Chodakowska w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie błagała o pomoc gangstera Wójcika, który wróci do kliniki na badania kontrole z synem Tymkiem. Wpływowy "biznesmen", który wciąż ma wobec Anety dług wdzięczności za uratowanie syna, od razu zajmie się sprawą. Znajdzie hakera, który z poczty Sowińskiego usunie zdjęcia ponętnej Anety. Dzięki temu nie narazi się jeszcze bardziej szefowi.

Jednak Konflikt między Anetą a Aleksandrem Sowińskim z każdym dniem będzie przybierał na sile.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum