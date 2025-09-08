M jak miłość. Zboczony Hoffman w końcu dobierze się do Kingi! Zaatakuje, gdy będzie spać - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Napalony Hoffman w końcu znajdzie sposób na Kingę w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" napalony Hoffman w końcu dobierze się i do Kingi! I choć nie udało mu się to we własnym domu, gdyż Zduńską w ostatniej chwili od zboczeńca uratował Misiek (Aleksander Bożyk), przez co jego matka nie wypiła narkotyku i nie padła ofiarą Darka, to niestety w następnych odcinkach "M jak miłość" i tak osiągnie on swój cel!

Zdradzamy, że już w pierwszym 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Darek znów rozpocznie swoje chore gierki na Kindze, która jednak go odtrąci, gdyż od jego umizgów aż zrobi jej się niedobrze. I w tej sytuacji Hoffman będzie musiał zmienić swoją taktykę, gdyż zda sobie sprawę, że w ten sposób już nic nie ugra. I to co wymyśli aż przejdzie ludzkie pojęcie!

Zboczony Darek zacznie dobierać się do Zduńskiej w następnych odcinkach "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" zboczony Darek postanowi zaczaić się na Kingę w jej własnym domu na Deszczowej! Zdradzamy, że Hoffman wyczeka momentu aż Zduńska będzie w nim sama, bez Piotrka i wtedy zaatakuje!

W następnych odcinkach "M jak miłość" napalony sąsiad zdejmie okulary, po czym zakradnie się do sypialni Kingi, w której Zduńska już będzie sobie smacznie spać. I wtedy do akcji przystąpi zboczony Darek, który położy jej rękę na udzie i zacznie ją jechać coraz wyżej! Czy zatem wówczas wykorzysta i skrzywdzi żonę Piotrka?

Sąsiad Zduńskich zostanie aresztowany po bestialskim ataku na żonę Piotrka w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Kinga zdoła się obudzić nim napalony sąsiad osiągnie swój cel? A może ktoś inny zdoła uratować Zduńską, tak jak wcześniej zrobił to Misiek? A może tym razem niestety się nie uda i zwyrodnialec faktycznie wreszcie ją skrzywdzi?

Jedno jest pewne! A mianowicie, że w nowych odcinkach "M jak miłość" nie ujdzie mu to już na sucho, gdyż po bestialskim ataku na Kingę w domu Zduńskich zjawi się policja, a zboczony Hoffman zostanie aresztowany! Z kolei żoną Piotrka na wszelki wypadek zajmą się wezwani na miejsce ratownicy!