M jak miłość. Zaskakująca decyzja TVP i burza wokół odcinka specjalnego. Padły złośliwe komentarze!

Dlaczego w poniedziałek, 16.02.2026, nie ma normalnego odcinka "M jak miłość"?
Nie ma co liczyć na nowy 1910 odcinek "M jak miłość" w poniedziałek 16 lutego! W programie Dwójki znalazł się bowiem odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość", który miał premierę w sobotę, 14 lutego 2026 r. Dla tych, którzy zapomnieli albo nie mogli obejrzeć, Telewizja Polska zdecydowała o powtórce.
Zaskakująca decyzja TVP o dodatkowej emisji walentynkowego odcinka "M jak miłość", oderwanego od bieżącej fabuły, w którym tylko gościnnie wrócą uwielbiani bohaterowie sprzed lat - Simona (Agnieszka Fitkau-Perepeczko) i Stefan (Steffen Möller), wywołuje jednak spore emocje. Szczególnie wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów "M jak miłość" i chcą wiedzieć, co będzie dalej z Pawłem (Rafał Mroczek) po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Bo w serialowej rzeczywistości żałoba po France trwa dalej. Wcale nie ma Walentynek, bo jest dopiero końcówka lata!
Tak widzowie komentują odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość"
Produkcja "M jak miłość" nakręciła odcinek na Walentynki, żeby wlać trochę radości w serca widzów, którzy w ostatnim czasie razem z bohaterami mocno przeżywają wszystkie tragedie. Niestety romantyczny nastrój "Walentynek z M jak miłość" nie udzielił się fanom. W większości są oni zdania, że takie niespodzianki nie są potrzebne, że wolą oglądać ciąg dalszy wydarzeń, które obecnie się rozgrywają.
Nawet powrót Simony do Grabiny na jeden dzień w odcinku specjalnym "M jak miłość" jest marnym pocieszeniem, bo przecież uwielbiana bohaterka nie wróci do stałej obsady i do ekranowej rodziny Mostowiaków. Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku tak widzowie ocenili "Walentynki z "M jak miłość".
- Cudownie było zobaczyć Simonę i Stefana 🥰
- Sztuczny i ta Simona, nie podobał mi się
- Powtórka nie powinna być w poniedziałek,w poniedziałek powinny być nowe odcinki.
- Trochę głupie myślałam że będzie coś więcej.
- Okropny. ...fujjjjj
- Wolę normalne odcinki taki chaos
- Dokładnie aż sprawdziłam w programie tv .... Masakra ja myślałam że odcinek walentynkowy w sobotę to jakiś odcinek specjalny a w poniedziałek wtorek dalej będzie jak wcześniej normalne odcinki a tu ma być powtórka z dziś .... Rozczarowałam się
- Bardzo słaby
- Nie moje klimaty przełączyłam. Simona nie jest moją idolką.Czasami trzeba spojrzeć na pesel
- Beznadziejny odcinek 👎👎👎
- Dopiero była żałoba a teraz głupoty
- Nie powalił mnie taki naciągany odcinek 😁
- Bez sensu szkoda kasy!
- Nudny i robiony na siłę
- No szału nie było, odcinek przereklamowany.