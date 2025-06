M jak miłość

M jak miłość. Wzruszające zeznanie Magdy w sądzie. Nie przewidzi spisku?

Widzowie usłyszą wzruszające zeznanie sądowe Magdy (Anna Mucha) w nowym sezonie "M jak miłość". Kiedy ruszy proces Święcickiego (Artur Paczesny), słowa Budzyńskiej okażą się jednymi z ważniejszych w całym śledztwie. Przecież to właśnie na nią rzucił się sąsiad potwór. Mało tego, zaatakował także Julię (Marta Chodorowska), ale to tylko dlatego, że pomylił Malicką z Magdą! W kolejnym sezonie "M jak miłość" po stronie Święcickiego stanie wzięty adwokat opłacony przez brata bogacza. Sprawdź, jak będzie wyglądało zeznanie Magdy w sądzie. To naprawdę wiele dla niej znaczy!