M jak miłość. Wypadek Franki i Pawła to nie koniec. Będzie kolejny wróg! - ZDJĘCIA

Franka przeżyje wypadek w "M jak miłość", ale na horyzoncie będzie nowy wróg

Los nie oszczędza Franki i Pawła. Małżeństwo Zduńskich w ostatnich dniach mierzyło się z dramatem, gdy Dominik Walat doprowadził do groźnego wypadku na trasie między Warszawą a Grabiną. Franka i jej synek cudem przeżyli, a Paweł jeszcze jakiś czas nie będzie mógł otrząsnąć po tragedii. Wydawało się, że koszmar wreszcie dobiega końca, tymczasem nowe nagranie udostępnione przez Rafała Mroczka w mediach społecznościowych pokazuje, że przed bohaterami kolejna fala kłopotów.

Bójka Pawła w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Na krótkim filmiku widać scenę, która elektryzuje fanów serialu. Paweł mierzy się z nieznanym brunetem, a sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli. Obaj mężczyźni lądują na ziemi i zaczynają się brutalnie okładać. To nie jest zwykła sprzeczka, wszystko wskazuje na poważny konflikt, którego finał będzie wymagał interwencji policji.

Kim jest nowy wróg Franki i Pawła?

Kim jest tajemniczy przeciwnik Zduńskiego? Czy to postać, która pojawi się w serialu na dłużej i mocno skomplikuje życie Pawła i Franki? Twórcy „M jak miłość” na razie trzymają szczegóły w tajemnicy, ale fani już mogą snuć teorie.

Nie da się ukryć, że wątek Zduńskich wciąż jest pełen dramatów i niebezpieczeństw. Franka po traumatycznych przeżyciach pragnie stabilizacji, a Paweł chciałby chronić żonę i syna przed kolejnymi nieszczęściami. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na spokojne życie będą musieli jeszcze poczekać.

Czy tajemniczy brunet okaże się groźniejszy niż Dominik Walat? Czy Zduńscy wreszcie zaznają chwili wytchnienia? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach „M jak miłość”, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie, a widzowie mogą szykować się na sceny pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.