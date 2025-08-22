M jak miłość. Wreszcie potwierdzili start nowego sezonu! Oficjalna data kolejnego odcinka po wakacjach już się nie zmieni?

Potwierdzono datę startu "M jak miłość"

Pod jedną z najnowszych rolek opublikowanych na Instagramie „M jak miłość”, pokazującą kulisy nagrań jesiennego spotu TVP, pojawiło się pytanie od fana:

„Od kiedy we wrześniu?” – zapytał zainteresowany widz.

Na tę wiadomość natychmiast zareagowali administratorzy profilu serialu, odpowiadając krótko, ale konkretnie:

„od 8 września” – napisali.

To rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nowy sezon „M jak miłość” z premierowym odcinkiem nr 1872 powróci na antenę TVP2 właśnie w drugi poniedziałek 8 września o godz. 20:55.

Spot jesienny z Mateuszem i Barbarą

Wspomniana rolka, pod którą padło pytanie, pochodzi z planu nagrań jesiennego spotu TVP. To właśnie w nim fani mogą zobaczyć m.in. odmienionego Mateusza (Rafał Kowalski) w barwnej, czerwonej koszuli oraz nestorkę rodu – Barbarę Mostowiak (Teresa Lipowska) w letniej stylizacji.

Spoty to nieodłączny element kampanii promocyjnych ramówki Telewizji Polskiej, ponieważ mają za zadanie przypomnieć widzom o najważniejszych produkcjach sezonu i podkreślić, które seriale będą stanowić trzon jesiennej oferty. Nic dziwnego, że w przypadku „M jak miłość” postawiono właśnie na rodzinny klimat i najbardziej rozpoznawalne postaci.

Czy data startu może się jeszcze zmienić?

Do tej pory wokół premiery nowego sezonu pojawiało się sporo zamieszania, bo różne źródła podawały, że „M jak miłość” wróci już 1 września, jednak pojawiły się wątpliwości, czy nie będzie to tydzień powtórek. Teraz jednak oficjalne konto serialu jasno potwierdziło datę i wiele wskazuje na to, że tym razem niespodzianek już nie będzie.

„M jak miłość” wraca na antenę 8 września 2025 roku z nowym sezonem i premierowym odcinkiem nr 1872. Potwierdzili to administratorzy serialu na Instagramie, odpowiadając bezpośrednio fanom. Do tego czasu widzowie mogą cieszyć się zapowiedziami i kulisami jesiennego spotu, który jeszcze bardziej podkręca atmosferę oczekiwania na powrót ulubionej sagi o Mostowiakach.