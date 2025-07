M jak miłość. Wielka strata dla Marcina i Jakuba. Choroba odbierze im przyjaciela

W nowym sezonie „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) i Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będą musieli radzić sobie sami. Detektywi rozpoczną dalszą pracę nad sprawami klientów, ale nie będzie już tak samo. Uważni widzowie mogli zauważyć, że od jakiegoś czasu brakuje im przyjaciela. Przecież nie od zawsze pracowali we dwóch w agencji detektywistycznej. Kogoś ewidentnie zabrakło... To choroba zabrała Chodakowskiemu i Karskiemu wspólnika Olewicza (Tomasz Dedek)! Co się dzieje z tym bohaterem? Mamy odpowiedź!