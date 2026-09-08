M jak miłość. Ważne przesłanie Małgorzaty Pieńkowskiej po zdradzie Artura. Tak potwierdza, że Marysia popędzi Rogowskiego! - WIDEO

Trudne sceny zdrady Artura w "M jak miłość". Romans rozhula się w najlepsze

Najnowsze kulisy "M jak miłość" tuż przed startem 1937 odcinka serialu, czyli pierwszego premierowego epizodu po wakacyjnej przerwie, obnażają zdradę Rogowskiego. Robert Moskwa wprost zapowiada, że obecne wydarzenia to dopiero początek. I faktycznie łatwo w to uwierzyć, skoro serialowy Artur nie zerwie romansu z Joanną. Kobieta zakochała się w lekarzu po uszy, będzie gotowa wyjechać z nim na koniec świata, zrobić dla niego wszystko. Także Artur wyznał wprost, że kocha kochankę, nigdy o niej nie zapomni i nie wyprze się uczuć miłości. Szkoda tylko, że w tym wszystkim jest jeszcze Marysia, a dowiedzenie się o zdradzie męża jest tylko kwestią czasu. Mądra Rogowska już ma swoje podejrzenia, a to tylko początek dramatu.

Małgorzata Pieńkowska wprost o zdradzie w "M jak miłość"

Sama Małgorzata Pieńkowska wprost odniosła się do trudnej sytuacji jej bohaterki w "M jak miłość". Aktorka pierwszy raz odezwała się w kwestii zdrady Marysi, którą gra od początku istnienia produkcji. Sytuacja jest o tyle skomplikowana i smutna, że wielu widzów uważało małżeństwo Rogowskich niemal za wzór, filar całego pokolenia bohaterów serialu. Teraz dzieje się prawdziwy przewrót wydarzeń.

Ja tak w tajemnicy powiem, że takie drobne przesłanie dla kobiet, żeby nie bały się zmian... Odważnym trzeba być w życiu! - mówi w "Kulisach M jak miłość" Małgorzata Pieńkowska, bezpośrednio odnosząc się do wydarzeń swojej bohaterki z serialu.

Zdradzona Marysia już nie wróci do Artura po zdradzie w "M jak miłość"?

Można odnieść wrażenie, że aktorka daje do zrozumienia, że małżeństwo z Arturem nie przetrwa. Skoro wypowiedziała się o odważnych decyzjach, zmianie itd., niestety można spekulować, że serialowa Marysia wybierze inną drogę, niż czekanie na to, aż Artur się opamięta. Być może też sam Rogowski ucieknie w ramiona Joanny już na zawsze. Wątek zdrady lekarza będzie jeszcze trwał.