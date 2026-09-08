M jak miłość. Burza po emisji pierwszego odcinka nowego sezonu! Artur obrywa za romans z Joanną, ale nie tylko on. "Odechciewa się oglądać!"

Tak widzowie "M jak miłość" oceniają początek sezonu! Nie chcą oglądać Artura z kochanką
Pierwszy odcinek "M jak miłość" po wakacjach za nami i wszystko wskazuje na to, że rozpoczęty 27 sezon wywróci do góry nogami nie tylko życie rodziny Mostowiaków! Co prawda akcja 1937 odcinka działa się głównie w Grabinie i dotyczyła konsekwencji zdrady Artura z Joanną, to także pojawiło się kilka innych wątków - ślubu Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) i zagrożenia, jakie czyha na rodzinę Doroty (Iwona Rejzner), Bartka (Arkadiusz Smoleński) oraz ich adoptowanego syna Franka (Jarosław Śmigielski).
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Najwięcej emocji na początku nowego sezonu "M jak miłość" wzbudza romans Artura i Joanny, to, co się teraz dzieje w małżeństwo Rogowskich i cierpienie Marysi, która póki co tylko domyśla się, że mąż stale ją okłamuje, bo już jej nie kocha.
W finale 1937 odcinka "M jak miłość" stało się jasne, że nową, wielką miłością Artura jest Joanna! Mimo że nie chce skrzywdzić Marysi, odejść od żony, porzucić rodziny, to nie potrafi się oprzeć młodszej kochance, która cały czas się kręci w pobliżu. Zachowanie Rogowskiego wywołuje gwałtowne reakcje fanów "M jak miłość"! Wielu z nich nie wierzy w to, że Artura i Joannę łączy prawdziwe uczucie. Raczej uznają to za chwile zauroczenie, przejaw kryzysu wieku średniego lekarza po 60 -stce!
Hejt na Artura z "M jak miłość" po zdradzie Marysi
Niewierny Rogowski obrywa mocno od widzów "M jak miłość". Tylko na oficjalnym profilu serialu na Facebooku po emisji premierowego 1937 odcinka wylała się na niego fala hejtu.
- Artur to dupek jak większość facetów, którzy zdradzają swoją bliską osobę
- Jak widzę Artura i te jego Joannę to aż się odechciewa oglądać 😑
- Mi już się dawno odechciało bo to nie m jak miłość tylko Z jak zdrady 🤣 ile można karmić się tymi dramatami 🤷
- Szkoda Marysi. Nie zasługuje na takie wstrętne traktowanie od Artura
- Strasznie mi jest szkoda tej Marysi naprawdę nie zasługuje na takiego dupka
- Artur powinien się opamiętać bo za chwilę będzie sam bo ta młoda kopnie go w d....i zostanie sam bez Marysi powtarza się schemat z Teresa
- Arturowi na starość odbiło.... Lecieć do młodszej w tym wieku...
- Emocje mną takie targały że aż mnie żołądek rozbolał jak widziałam Artura zdrajcę. Nie ma nic gorszego niż zdradzające ścierwo. Tak samo jak to ktore wpiernicza się w rodzinę i rozwala małżeństwo. Na wymioty mnie zbierało. Dodam jedynie że aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Dało się odczuć skisłą aurę w domu Mostowiaków. Dało się odczuć brak szczerości.. tą niepewność uczuć i Marysia, która przez skórę czuje że coś się święci.. nie mogą tego naprawić... uczuciowo potargany odcinek.. 👍
- Powiem tak, Marysia jest fajna mądra kobietą i nie zasługuje na takie traktowanie jeszcze pożałuje Artur bo pozna kogoś ale będzie już dla niego za późno.
- Jak facet zgłupieje to nic tu się nie pomoże,na siłę nie ma co trzymać takiego przy sobie Niech idzie do tego raju i gaju
- No cóż, pytanie jak długo Artur tak wytrzyma.
- Jeszcze raz potwierdziło się, że mężczyzna mądrzeje i rozwija umysł do 6 roku życia, a potem to już tylko rośnie..
- Żałosny odcinek... A ta miłość Artura i Joanny...?pfff... Naciąganie i zrąbane koncertowo!
- Bardzo smutny odcinek, źle się oglądało, z tego Artura starego ślimaka zrobili, obrzydliwe.
Moskwa broni Artura i jego miłości do Joanny w "M jak miłość"
Robert Moskwa w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" broni jednak swojego bohatera, miłości Artura do Joanny, bo nie ma wątpliwości, że on naprawdę się zakochał i dla tego uczucia będzie w stanie poświęcić nawet małżeństwo z Marysią! W jednym z odcinków "M jak miłość" jesienią Rogowskiemu zamarzy się ucieczka z Joanną z Grabiny, gdzieś na koniec świata!
- Miłość wielka, ta miłość romantyczna, ma to do siebie, że ona kompletnie wyłącza racjonalne myślenie, ale jak miłość już nadciąga, to atakuje na wszystkich frontach. Artur, można odnieść takie wrażenie, wysyła błędne sygnały na prawo i lewo. I chyba nie ma jednej prostej odpowiedzi, po której stronie jest racja.
Tej bohaterki widzowie "M jak miłość" nie chcą już oglądać w obsadzie!
Ale nie tylko zdrajca Artur obrywa po emisji pierwszego odcinka "M jak miłość" w tym sezonie. Sporo kontrowersji wzbudza też postać Kisielowej, którą gra Małgorzata Rożniatowska. Trzeba przyznać, że seniorka przeszła samą siebie we wtrącaniu się w sprawy rodziny Mostowiaków. A najbardziej odczuli to Natalka i Adam, którzy nie mogli nawet spokojnie wybrać sukni ślubnej, bo Kisielowa wkroczyła do akcji i chciała mieć ostatnie zdanie.
- Dziwi mnie tyle pozytywnych komentarzy o Kisielowej. Ja na miejscu wszystkich bym ją stanowczo pogoniła.
- Czy tylko ja nie mogę strawić Kisielowej? Tak żenująca rola,że ręce opadają. Oby ją w końcu usunęli z tego serialu!