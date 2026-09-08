M jak miłość. Burza po emisji pierwszego odcinka nowego sezonu! Artur obrywa za romans z Joanną, ale nie tylko on. "Odechciewa się oglądać!"

- Artur to dupek jak większość facetów, którzy zdradzają swoją bliską osobę

- Jak widzę Artura i te jego Joannę to aż się odechciewa oglądać 😑

- Mi już się dawno odechciało bo to nie m jak miłość tylko Z jak zdrady 🤣 ile można karmić się tymi dramatami 🤷

- Szkoda Marysi. Nie zasługuje na takie wstrętne traktowanie od Artura

- Strasznie mi jest szkoda tej Marysi naprawdę nie zasługuje na takiego dupka

- Artur powinien się opamiętać bo za chwilę będzie sam bo ta młoda kopnie go w d....i zostanie sam bez Marysi powtarza się schemat z Teresa

- Arturowi na starość odbiło.... Lecieć do młodszej w tym wieku...

- Emocje mną takie targały że aż mnie żołądek rozbolał jak widziałam Artura zdrajcę. Nie ma nic gorszego niż zdradzające ścierwo. Tak samo jak to ktore wpiernicza się w rodzinę i rozwala małżeństwo. Na wymioty mnie zbierało. Dodam jedynie że aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role. Dało się odczuć skisłą aurę w domu Mostowiaków. Dało się odczuć brak szczerości.. tą niepewność uczuć i Marysia, która przez skórę czuje że coś się święci.. nie mogą tego naprawić... uczuciowo potargany odcinek.. 👍

- Powiem tak, Marysia jest fajna mądra kobietą i nie zasługuje na takie traktowanie jeszcze pożałuje Artur bo pozna kogoś ale będzie już dla niego za późno.

- Jak facet zgłupieje to nic tu się nie pomoże,na siłę nie ma co trzymać takiego przy sobie Niech idzie do tego raju i gaju

- No cóż, pytanie jak długo Artur tak wytrzyma.

- Jeszcze raz potwierdziło się, że mężczyzna mądrzeje i rozwija umysł do 6 roku życia, a potem to już tylko rośnie..

- Żałosny odcinek... A ta miłość Artura i Joanny...?pfff... Naciąganie i zrąbane koncertowo!

- Bardzo smutny odcinek, źle się oglądało, z tego Artura starego ślimaka zrobili, obrzydliwe.