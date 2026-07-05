M jak miłość. Wątek Izy rozkręci się w nowym sezonie. Była żona Marcina będzie już po rozwodzie? - ZDJĘCIA

Co wydarzyło się między Izą i Radkiem?

Historia miłosna Izy i Radka nie skończyła się dobrze. Początkowo wydawało się, że ukochany zapewni jej stabilizację i szczęście, ale z czasem ich relacja zamieniła się w prawdziwy koszmar. Radek stawał się coraz bardziej wybuchowy, a jego agresja doprowadziła do dramatycznych wydarzeń. Kiedy ucierpiała także Maja, Iza zrozumiała, że dłużej nie może narażać dzieci na życie w strachu i krzyku. Spakowała walizki i odeszła od męża.

Iza znów pojawi się w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Teraz pojawiły się pierwsze sygnały, że wątek Izy nie został zakończony. Adriana Kalska pokazała na Instagramie kulisy pracy na planie nowego sezonu. Obok aktorki pojawili się Laura Jankowska i Staś Szczypiński, czyli serialowi Maja i Szymek. Nie zabrakło także Mikołaja Roznerskiego, co oznacza, że byli małżonkowie nadal będą mieli ze sobą kontakt. To ważna wskazówka dla widzów, którzy zastanawiali się, czy Iza zniknie z serialu na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że scenarzyści nadal mają wobec niej konkretne plany.

Kiedyś Iza była jedną z najważniejszych bohaterek "M jak miłość"

Przez lata Iza należała do czołowych postaci „M jak miłość”. Jej związek z Marcinem budził ogromne poruszenie, a widzowie śledzili kolejne etapy ich małżeństwa i wspólnego wychowywania Mai i Szymka. Wszystko zmieniło się po zdradzie i rozstaniu Chodakowskich. Późniejsza relacja Izy z Radkiem nie zdobyła już takiej sympatii fanów, a sam wątek bohaterki stopniowo został odsunięty na dalszy plan.

Czy Iza wróci do Radka?

Na razie nic nie wskazuje na to, by Iza zdecydowała się jeszcze raz zaufać Radkowi. Po tym, co przeszła, taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Bardziej realne jest to, że nowe odcinki pokażą jej życie po rozstaniu i relacje z Marcinem oraz dziećmi. Możliwe, że Iza znów da znać, co się u niej dzieje po rozwodzie. Z pewnością może liczyć na wsparcie Kamy (Michalina Sosna) i byłego męża. Obecność Adriany Kalskiej na planie oznacza, że widzowie jeszcze nie powiedzieli Izie ostatniego słowa. Być może nowy sezon okaże się dla niej szansą na odzyskanie dawnej pozycji w „M jak miłość”.

M jak miłość. Tak Marcin z dziećmi świętuje ważny dzień