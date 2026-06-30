M jak miłość. Uśmiechnięta Kama potwierdza start nowego sezonu. Wcześniej pada ważna informacja 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-30 11:09

Jest kolejne potwierdzenie startu nowego sezonu "M jak miłość". Tym razem głos zabrała Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy. Serialowa żona Marcina (Mikołaj Roznerski) nie tylko podzieliła się faktem powrotu serialu na jesień, ale także dodała coś jeszcze. Apel aktorki jest niezwykle ważny. Oto, co padło z ust serialowej Kamy z "M jak miłość".

Start nowego sezonu "M jak miłość" już we wrześniu 

Michalina Sosna w nagraniu na Instagramie przyznała wprost, kiedy rozpocznie się nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach. Mimo iż istniała pewna możliwość, że może sezon ruszy nieco wcześniej, np. w końcówce sierpnia, to jednak się nie wydarzy. Serialowa Ślązaczka to kolejna osoba, która utwierdza w przekonaniu, że "M jak miłość" rusza dopiero we wrześniu. Właśnie wtedy ma się pojawić nowy odcinek nr 1937.

Apel gwiazdy "M jak miłość"

Oprócz słów o kolejnym sezonie "M jak miłość", gwiazda serialu postanowiła odnieść się do kwestii początku wakacji. Aktorka wprost zachęciła do luzu, uśmiechu i dbania o siebie.

Pozdrawiam was z planu "M jak miłość" i w tym upale życzę wam cudownych wakacji. Frywolnych, dziecięcych, szalejcie, odbijajcie piłkę na plaży, moczcie tyłki w morzu i w basenie. Pijcie kompot z rabarbaru, jedzcie truskawki, czereśnie, chodźcie na raub, czyli na tzw. pachtę u niektórych. Na przykład na jabłka. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, uważajcie na siebie i wracajcie bezpiecznie do nas już od września - powiedziała serialowa Kama.

Nowy sezon "M jak miłość" potwierdzony, ale najpierw wakacje 

Jak wynika z słów gwiazdy "M jak miłość" nowe odcinki powrócą do TVP2 od września. Jednak zanim to nastąpi serialowa Kama życzy wszystkim udanych wakacji i odpoczynku. Aktorzy tym czasem pracują na planie, by nagrać kolejne wątki swoich postaci.

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