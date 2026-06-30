M jak miłość. Uśmiechnięta Kama potwierdza start nowego sezonu. Wcześniej pada ważna informacja 

Start nowego sezonu "M jak miłość" już we wrześniu

Michalina Sosna w nagraniu na Instagramie przyznała wprost, kiedy rozpocznie się nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach. Mimo iż istniała pewna możliwość, że może sezon ruszy nieco wcześniej, np. w końcówce sierpnia, to jednak się nie wydarzy. Serialowa Ślązaczka to kolejna osoba, która utwierdza w przekonaniu, że "M jak miłość" rusza dopiero we wrześniu. Właśnie wtedy ma się pojawić nowy odcinek nr 1937.

Apel gwiazdy "M jak miłość"

Oprócz słów o kolejnym sezonie "M jak miłość", gwiazda serialu postanowiła odnieść się do kwestii początku wakacji. Aktorka wprost zachęciła do luzu, uśmiechu i dbania o siebie.

Pozdrawiam was z planu "M jak miłość" i w tym upale życzę wam cudownych wakacji. Frywolnych, dziecięcych, szalejcie, odbijajcie piłkę na plaży, moczcie tyłki w morzu i w basenie. Pijcie kompot z rabarbaru, jedzcie truskawki, czereśnie, chodźcie na raub, czyli na tzw. pachtę u niektórych. Na przykład na jabłka. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, uważajcie na siebie i wracajcie bezpiecznie do nas już od września - powiedziała serialowa Kama.

Nowy sezon "M jak miłość" potwierdzony, ale najpierw wakacje

Jak wynika z słów gwiazdy "M jak miłość" nowe odcinki powrócą do TVP2 od września. Jednak zanim to nastąpi serialowa Kama życzy wszystkim udanych wakacji i odpoczynku. Aktorzy tym czasem pracują na planie, by nagrać kolejne wątki swoich postaci.