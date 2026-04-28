M jak miłość. To dlatego Aleksander chce zniszczyć Olka. Nikt tego nie wie o Sowińskim i błędzie lekarskim sprzed lat - ZDJĘCIA

Kim jest Aleksander Sowiński z "M jak miłość" i czego chce od Olka Chodakowskiego?

Co się kryje za nienawiścią Sowińskiego do Olka i dlaczego z każdym odcinkiem "M jak miłość" dyrektor kliniki będzie szukał innych sposobów, żeby dopaść Chodakowskiego, zniszczyć mu życie i karierę? W jednej z rozmów telefonicznych, którą Sowiński przeprowadzi już niebawem, wyjdzie na jaw, że specjalnie starał się o stanowisko w klinice Olka i Anety, by dorwać ordynatora.

- Nie po to się starałem o to stanowisko, żeby teraz odpuszczać. Nie odpuszczę i dorwę go, obiecuję - przyzna twardo Sowiński.

Co Olek zrobił Sowińskiemu, że teraz on opracuje niebezpieczny plan zemsty, posunie się do wyjątkowych podłości, aby zaszkodzić Chodakowskiemu? Kim właściwie jest Aleksander i co go łączy z Olkiem?

Wskazówka pojawi się w 1929 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 28.04.2026, w TVP2), kiedy Sowiński spotka się ze swoja siostrą, niepełnosprawną Ewą, której przywiezie zakupy, zaopiekuje się nią, bo starsza od niego kobieta nie będzie w stanie normalnie się poruszać. Siostra Sowińskiego jest skazana na balkonik. Widzowie nie dowiedzą się tego od razu, ale za kalectwo Ewy może odpowiadać właśnie Olek.

Tajemnica Aleksandra Sowińskiego w "M jak miłość". Mikołaj Krawczyk naprowadza widzów

Mikołaj Krawczyk w ostatnim wywiadzie przyznaje, że jako Sowiński w "M jak miłość" jest bohaterem, który skrywa pewną tajemnicę, za jego zachowaniem kryje się "drugie dno?".

Mikołaj Krawczyk w M jak miłość. Nowy szef Anety i Olka będzie chciał tylko zemsty!

- Aleksander Sowiński to postać wielowymiarowa. To nie jest ani klasyczny czarny charakter, ani człowiek o gołębim sercu. Myślę, że widzowie mogą go początkowo uznać za "tego złego", natomiast - przynajmniej w moim przekonaniu - powody jego działania są szlachetne. Staram się go zrozumieć i w pewnym sensie tłumaczyć - ocenia Krawczyk w magazynie "Świat Seriali".

Jak daleko posunie się Sowiński w "M jak miłość", żeby zaszkodzić Olkowi?

Otwarta wojna Olka z Sowińskim w 1929 odcinku "M jak miłość" wkroczy w kolejną fazę, kiedy dyrektor zażąda, by personel kliniki pisał codziennie raporty ze swojej pracy. Chodakowski od razu się sprzeciwi!

- Ja mam pacjentów, zaplanowane zabiegi, swoje i nadprogramowe... Nie śpię po nocach, żeby się przygotować, jakoś to wszystko ogarnąć, a pan jeszcze dokłada mi obowiązków! Najpierw próbował pan wymusić na mnie wykorzystywanie do operacji tańszych materiałów, a teraz mam ślęczeć nad papierami, tylko dla pańskiego widzimisię? Zgłoszę to do zarządu kliniki! Napiszę pismo, że pan utrudnia... uniemożliwia mi pracę!

- Bardzo proszę, niech pan pisze! Ja może też coś napiszę… - zagrozi Sowiński.

Tego samego dnia w 1929 odcinku "M jak miłość" Sowiński spróbuje wrobić w Olka w "zniknięcie" z oddziału fentanylu, leku opioidowego o bardzo silnym działaniu przeciwbólowym. Dyrektor wytknie Chodakowskiemu, że w brakuje trzech ampułek z fentanylem i on za to odpowiada. Za mężem wstawi się Aneta, która wyjaśni Sowińskiemu, co się stało z lekiem.

Ale na tym nie koniec, bo w 1932 odcinku "M jak miłość" Aneta z pomocą biznesmena Wójcika (Jakub Kornacki) odkryje, czego Sowiński chce od Olka, co wydarzyło się w przeszłości, co ich połączyło. Mimo tego odkrycia Sowiński nie odpuści, czekając na dogodny moment, żeby zadać ostateczny cios, żeby jego zemsta na Olku się wypełniła.

W 1935 odcinku "M jak miłość" Sowiński ponownie uderzy w Olka, podrzucając do jego gabinetu koperty z fałszywymi łapówkami. Na szczęście na czas oddziałowa Tereska (Karolina Lutczyn) ostrzeże Anetę, która natychmiast ruszy mężowi na pomoc.