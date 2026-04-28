M jak miłość. To dlatego Aleksander chce zniszczyć Olka. Nikt tego nie wie o Sowińskim i błędzie lekarskim sprzed lat - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-28 15:47

To nie przypadek, że w "M jak miłość" Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk) dostał posadę dyrektora administracyjnego kliniki Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel) w Miedzeszynie. Od początku widzowie uznali go za czarny charakter, ale za działaniem Sowińskiego przeciwko Olkowi kryje się coś więcej. Chodzi o zemstę na Chodakowskim za to, co stało się przed laty. Mała podpowiedź pojawi się już w 1929 odcinku "M jak miłość", kiedy okaże się, że Sowiński opiekuje się niepełnosprawną siostrą, Ewą (Karolina Dryzner). Ale dopiero w odcinkach "M jak miłość" w maju przed finałem sezonu wyda się, czemu Aleksander chce zniszczyć Olka.

Kim jest Aleksander Sowiński z "M jak miłość" i czego chce od Olka Chodakowskiego? 

Co się kryje za nienawiścią Sowińskiego do Olka i dlaczego z każdym odcinkiem "M jak miłość" dyrektor kliniki będzie szukał innych sposobów, żeby dopaść Chodakowskiego, zniszczyć mu życie i karierę? W jednej z rozmów telefonicznych, którą Sowiński przeprowadzi już niebawem, wyjdzie na jaw, że specjalnie starał się o stanowisko w klinice Olka i Anety, by dorwać ordynatora. 

- Nie po to się starałem o to stanowisko, żeby teraz odpuszczać. Nie odpuszczę i dorwę go, obiecuję - przyzna twardo Sowiński. 

Co Olek zrobił Sowińskiemu, że teraz on opracuje niebezpieczny plan zemsty, posunie się do wyjątkowych podłości, aby zaszkodzić Chodakowskiemu? Kim właściwie jest Aleksander i co go łączy z Olkiem? 

Wskazówka pojawi się w 1929 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 28.04.2026, w TVP2), kiedy Sowiński spotka się ze swoja siostrą, niepełnosprawną Ewą, której przywiezie zakupy, zaopiekuje się nią, bo starsza od niego kobieta nie będzie w stanie normalnie się poruszać. Siostra Sowińskiego jest skazana na balkonik. Widzowie nie dowiedzą się tego od razu, ale za kalectwo Ewy może odpowiadać właśnie Olek.  

Tajemnica Aleksandra Sowińskiego w "M jak miłość". Mikołaj Krawczyk naprowadza widzów

Mikołaj Krawczyk w ostatnim wywiadzie przyznaje, że jako Sowiński w "M jak miłość" jest bohaterem, który skrywa pewną tajemnicę, za jego zachowaniem kryje się "drugie dno?". 

- Aleksander Sowiński to postać wielowymiarowa. To nie jest ani klasyczny czarny charakter, ani człowiek o gołębim sercu. Myślę, że widzowie mogą go początkowo uznać za "tego złego", natomiast - przynajmniej w moim przekonaniu - powody jego działania są szlachetne. Staram się go zrozumieć i w pewnym sensie tłumaczyć - ocenia Krawczyk w magazynie "Świat Seriali". 

Jak daleko posunie się Sowiński w "M jak miłość", żeby zaszkodzić Olkowi? 

Otwarta wojna Olka z Sowińskim w 1929 odcinku "M jak miłość" wkroczy w kolejną fazę, kiedy dyrektor zażąda, by personel kliniki pisał codziennie raporty ze swojej pracy. Chodakowski od razu się sprzeciwi! 

- Ja mam pacjentów, zaplanowane zabiegi, swoje i nadprogramowe... Nie śpię po nocach, żeby się przygotować, jakoś to wszystko ogarnąć, a pan jeszcze dokłada mi obowiązków! Najpierw próbował pan wymusić na mnie wykorzystywanie do operacji tańszych materiałów, a teraz mam ślęczeć nad papierami, tylko dla pańskiego widzimisię? Zgłoszę to do zarządu kliniki! Napiszę pismo, że pan utrudnia... uniemożliwia mi pracę!

- Bardzo proszę, niech pan pisze! Ja może też coś napiszę…  - zagrozi Sowiński. 

Tego samego dnia w 1929 odcinku "M jak miłość" Sowiński spróbuje wrobić w Olka w "zniknięcie" z oddziału fentanylu, leku opioidowego o bardzo silnym działaniu przeciwbólowym. Dyrektor wytknie Chodakowskiemu, że w brakuje trzech ampułek z fentanylem i on za to odpowiada. Za mężem wstawi się Aneta, która wyjaśni Sowińskiemu, co się stało z lekiem. 

Ale na tym nie koniec, bo w 1932 odcinku "M jak miłość" Aneta z pomocą biznesmena Wójcika (Jakub Kornacki) odkryje, czego Sowiński chce od Olka, co wydarzyło się w przeszłości, co ich połączyło. Mimo tego odkrycia Sowiński nie odpuści, czekając na dogodny moment, żeby zadać ostateczny cios, żeby jego zemsta na Olku się wypełniła. 

W 1935 odcinku "M jak miłość" Sowiński ponownie uderzy w Olka, podrzucając do jego gabinetu koperty z fałszywymi łapówkami. Na szczęście na czas oddziałowa Tereska (Karolina Lutczyn) ostrzeże Anetę, która natychmiast ruszy mężowi na pomoc.