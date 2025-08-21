M jak miłość. Tak wygląda jesienny spot. W roli głównej odmieniony Mateusz i Barbara! - ZDJĘCIA

Mateusz w centrum uwagi

Na oficjalnym Instagramie „M jak miłość” pojawiło się nagranie zza kulis nowego jesiennego spotu TVP. Głównym bohaterem materiału jest Mateusz, który w zeszłym sezonie powrócił do Grabiny, jednak w odmienionej odsłonie – w jego rolę wciela się teraz Rafał Kowalski.

Choć wątek Mateusza został poprowadzony w ten sposób, że na co dzień bohater przebywa w wojsku, to twórcy serialu wyraźnie podkreślają, że nie zamierzają o nim zapominać. Jego obecność w spocie może być sygnałem, że historia Mostowiaka będzie nadal rozwijana, a w przyszłości pojawią się wokół niego nowe postacie i nowe wątki.

Stylizacje, które przyciągają wzrok

Uwagę widzów nagrania przykuwa stylizacja Mateusza – aktor pojawił się w barwnej, czerwonej koszuli, która od razu wybija się na tle malowniczej scenerii. Kolorystyczny akcent doskonale wpisuje się w klimat jesiennej ramówki i sprawia, że Mateusz wygląda świeżo i zupełnie inaczej niż dotychczas.

Towarzyszy mu oczywiście Barbara (Teresa Lipowska), która w spocie zaprezentowała się w lekkiej, letniej stylizacji. To symboliczne – nestorka rodu Mostowiaków znów staje u boku młodszego pokolenia, przypominając, że Grabina zawsze była sercem całej opowieści.

Spot TVP jako element promocji

Jesienny spot TVP to od lat nieodłączny element promocji seriali i programów stacji. W krótkiej formie musi zawrzeć klimat całej ramówki i pokazać najważniejsze postacie, które będą towarzyszyć widzom przez kolejne miesiące. Nic dziwnego, że w „M jak miłość” postawiono na kontrast pokoleń – młodego Mateusza i uwielbianą Barbarę.

Oficjalna emisja spotu nie została jeszcze ogłoszona, ale nagrania zza kulis sugerują, że już wkrótce pojawi się on na antenie TVP i w mediach społecznościowych.

Kiedy start nowego sezonu „M jak miłość”?

Choć spot zapowiada jesienny powrót „M jak miłość”, fani będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Początkowo premierę 26. sezonu zaplanowano na 1 września, jednak najnowsze informacje podają, że nowe odcinki pojawią się dopiero 8 września 2025 roku. Nie jest wykluczone, że w pierwszym tygodniu września TVP pokaże powtórki, by przypomnieć widzom ostatnie wydarzenia.