M jak miłość. Tak Mateusz rozkocha w sobie Majkę? Przywiezie ją do Grabiny i zabierze w magiczne miejsce - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-02-13 12:15

Czy Mateusz (Rafał Kowalski) i Majka (Matylda Giegżno) będą razem w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość"? Od miesięcy młody Mostowiak kocha się w przyjaciółce ze studiów, ale ona woli swojego niewiernego chłopaka, Tomka (Chris Cugowski). Z okazji Walentynek Mateusz przywiezie Majkę do Grabiny i zabierze ją na spacer w magiczne miejsce. To tam po raz pierwszy ją pocałuje i powoli ją w sobie rozkocha... Romantyczny pocałunek tej pary oznacza, że Majka zostawi wreszcie Tomka dla Mateusza? Zobacz WIDEO z tej sceny i ZDJĘCIA.

Odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość" - emisja 14 lutego (sobota) o g. 17:20, powtórka 16 lutego (poniedziałek) g. 20:55

Miłość rozkwitnie w Grabinie w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość"! Uczuciom da się ponieść wielu bohaterów. Bez wątpienie wielu wrażeń dostarczą widzom Mateusz i Majka, którzy poznali się na studiach, mieszkają razem w akademiku i przyjaźnią się, choć między nimi cały czas iskrzy.

Chociaż walentynkowy odcinek "M jak miłość" będzie oderwany od serialowej rzeczywistości i bieżącej fabuły, to przyjazd Mateusz z Majką i dwójką pozostałych przyjaciół - Jankiem Winiarem (Jakub Sirko) i Matyldą (Klementyna Lamort) - do domu Mostowiaków, może być zapowiedzią narodzin kolejnego romansu. Co wydarzy się między Mateuszem i Majką? Czy młody Mostowiak w końcu powie przyjaciółce, że od dawna jest w niej zakochany? 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1915: Jakub po porodzie Kasi nie dowie się, że Zosia to jego córka! Dopiero, kiedy będzie potrzebna krew dla dziecka pozna prawdę?

Mateusz zdobędzie serce Majki w odcinku specjalnym "M jak miłość"?

Romantyczne chwile w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" rozegrają się, kiedy Mateusz zabierze Majkę na spacer w wyjątkowe miejsce. Oboje będą mieli trochę dosyć imprezowania z przyjaciółmi. Nie bez powodu Mostowiak zaprosi ukochaną pod magiczne drzewo w sadzie dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Po cichu będzie liczył na to, że tam ją w sobie rozkocha, że Majka spojrzy na niego nie jak na przyjaciela, lecz na faceta, który świata poza nią nie widzi. 

M jak miłość. Mateusz i Majka będą razem?

Polecany artykuł:

M jak miłość. Małżeństwo Anety i Olka jest nieważne! Po latach odkryją prawdę o…
M jak miłość. Powrót Simony do Grabiny! Oto, co się wydarzy podczas Walentynek u Mostowiaków

- Też uciekłaś od tych wariatów?

- Tak się poszłam przejść. Poukładać myśli...

- To nie będę ci przeszkadzał

- Nie przeszkadzasz, chodź!

- Chcesz zobaczyć coś ciekawego? Słuchaj, jest tutaj takie naprawdę niezwykłe drzewo....

- Naprawdę niezwykłe?

- To właśnie to drzewko...

Pierwszy pocałunek Mateusza i Majki podczas "Walentynek z M jak miłość"

Pod tym drzewem podczas Walentynek w odcinku specjalnym "M jak miłość" Mateusz da się ponieść uczuciom i pocałuje Majkę. Ona odwzajemni pocałunek, ale szybko tego pożałuje. Nadal bowiem jest dziewczyną Tomka. 

- Dobra wracajmy - przerwie piękną chwilę z Mostowiakiem. 

Walentynkowa wróżba dla Majki i Mateusza w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Co prawda Mateusz i Majka w odcinku specjalnym "M jak miłość" w sobotę, 14 lutego, szybko odkryją, jak działa „walentynkowa magia”, lecz nie ulegną jej na zbyt długo. Ciąg dalszy za to nastąpi, gdy studenci podczas imprezy w mieszkaniu na poddaszu domu Mostowiaków sięgną po ciasteczka z wróżbami! 

„Prawdziwą miłość masz na wyciągnięcie ręki” - przeczyta Majka, a Mateusz spuści wzrok, by nie domyśliła się, że ta wróżba dotyczy właśnie jego. 

Mateusz zostanie sam! Majka zostawi go w "Walentynki z M jak miłość"

Niestety w finale odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość" Majka zostawi Mateusza dla swojego chłopaka. Nie zostanie z Mostowiakiem i przyjaciółmi do końca wieczoru. Pożegna się z Barbarą (Teresa Lipowska) i wsiądzie do taksówki. W ostatniej chwili Mateusz spróbuje ją zatrzymać. Na próżno. 

- Przepraszam, nie powinienem był. Nie wiem, coś się odpaliło...

- Dobra, nie przepraszaj... Nie twoja wina. Ale nie powinno się to wydarzyć. Zapomnijmy o tym, ok? Tomek dzwonił, że już wraca do akademika, więc ja też powinnam wracać...

M jak miłość. Mateusz zdobędzie Majkę. Przywiezie ją do Grabiny i zabierze w magiczne miejsce - WIDEO
Galeria zdjęć 16