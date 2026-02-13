M jak miłość. Tak Mateusz rozkocha w sobie Majkę? Przywiezie ją do Grabiny i zabierze w magiczne miejsce - WIDEO

Odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość" - emisja 14 lutego (sobota) o g. 17:20, powtórka 16 lutego (poniedziałek) g. 20:55

Miłość rozkwitnie w Grabinie w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość"! Uczuciom da się ponieść wielu bohaterów. Bez wątpienie wielu wrażeń dostarczą widzom Mateusz i Majka, którzy poznali się na studiach, mieszkają razem w akademiku i przyjaźnią się, choć między nimi cały czas iskrzy.

Chociaż walentynkowy odcinek "M jak miłość" będzie oderwany od serialowej rzeczywistości i bieżącej fabuły, to przyjazd Mateusz z Majką i dwójką pozostałych przyjaciół - Jankiem Winiarem (Jakub Sirko) i Matyldą (Klementyna Lamort) - do domu Mostowiaków, może być zapowiedzią narodzin kolejnego romansu. Co wydarzy się między Mateuszem i Majką? Czy młody Mostowiak w końcu powie przyjaciółce, że od dawna jest w niej zakochany?

Mateusz zdobędzie serce Majki w odcinku specjalnym "M jak miłość"?

Romantyczne chwile w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" rozegrają się, kiedy Mateusz zabierze Majkę na spacer w wyjątkowe miejsce. Oboje będą mieli trochę dosyć imprezowania z przyjaciółmi. Nie bez powodu Mostowiak zaprosi ukochaną pod magiczne drzewo w sadzie dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Po cichu będzie liczył na to, że tam ją w sobie rozkocha, że Majka spojrzy na niego nie jak na przyjaciela, lecz na faceta, który świata poza nią nie widzi.

- Też uciekłaś od tych wariatów? - Tak się poszłam przejść. Poukładać myśli... - To nie będę ci przeszkadzał - Nie przeszkadzasz, chodź! - Chcesz zobaczyć coś ciekawego? Słuchaj, jest tutaj takie naprawdę niezwykłe drzewo.... - Naprawdę niezwykłe? - To właśnie to drzewko...

Pierwszy pocałunek Mateusza i Majki podczas "Walentynek z M jak miłość"

Pod tym drzewem podczas Walentynek w odcinku specjalnym "M jak miłość" Mateusz da się ponieść uczuciom i pocałuje Majkę. Ona odwzajemni pocałunek, ale szybko tego pożałuje. Nadal bowiem jest dziewczyną Tomka.

- Dobra wracajmy - przerwie piękną chwilę z Mostowiakiem.

Walentynkowa wróżba dla Majki i Mateusza w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Co prawda Mateusz i Majka w odcinku specjalnym "M jak miłość" w sobotę, 14 lutego, szybko odkryją, jak działa „walentynkowa magia”, lecz nie ulegną jej na zbyt długo. Ciąg dalszy za to nastąpi, gdy studenci podczas imprezy w mieszkaniu na poddaszu domu Mostowiaków sięgną po ciasteczka z wróżbami!

„Prawdziwą miłość masz na wyciągnięcie ręki” - przeczyta Majka, a Mateusz spuści wzrok, by nie domyśliła się, że ta wróżba dotyczy właśnie jego.

Mateusz zostanie sam! Majka zostawi go w "Walentynki z M jak miłość"

Niestety w finale odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość" Majka zostawi Mateusza dla swojego chłopaka. Nie zostanie z Mostowiakiem i przyjaciółmi do końca wieczoru. Pożegna się z Barbarą (Teresa Lipowska) i wsiądzie do taksówki. W ostatniej chwili Mateusz spróbuje ją zatrzymać. Na próżno.

- Przepraszam, nie powinienem był. Nie wiem, coś się odpaliło... - Dobra, nie przepraszaj... Nie twoja wina. Ale nie powinno się to wydarzyć. Zapomnijmy o tym, ok? Tomek dzwonił, że już wraca do akademika, więc ja też powinnam wracać...