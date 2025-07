M jak miłość. Tak gorących scen Franki i Pawła jeszcze nie było! TVP tego nie wyemituje? - ZDJĘCIA

Gorące sceny Franki i Pawła w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach

Franka z Pawlem zaskoczą w nowym sezonie „M jak miłość”?! Małżeństwo wreszcie skupi się na sobie, prawdopodobnie nie dotknie ich żaden kryzys, bo przecież całkiem niedawno kłócili się na całego… Chodziło o rzekomą zdradę góralki z Piotrkiem (Marcin Mroczek) podczas wesela w Bukowinie. Na szczęście kryzys został zażegnany, a Zduńscy wyjaśnili sobie wszystko to, co najważniejsze. Na świat przyszedł ich synek, którym wspólnie się zajmują. Kolejne odcinki „M jak miłość” udowodnią, czy dziecko jeszcze bardziej scali miłość góralki i Pawła.

Na Instagramach gwiazd serialu często pojawiają się relacje, które zdradzają nieco z tego, co wydarzy się u ulubionych bohaterów we wrześniu oraz w dalszych odcinkach nadchodzącego sezonu „M jak miłość”. I tak jest tym razem, bo Dominika Kachlik z Rafałem Mroczkiem nie mieli wolnego weekendu. Pracowali na planie, by nagrać gorące sceny między Zduńskimi!

Tego TVP nie wyemituje? Te sceny budzą emocje

- Ale gorącą scenę dla was nagraliśmy, nie wiem czy TVP to wyemituje… - napisała serialowa Franka, pozując z leżącym obok mężem.

Nie trudno zauważyć, że u Franki i Pawła szykuje się jakiś wypad na łono natury, może nawet chodzi o polankę w Grabinie. To właśnie na kocu pozuje aktorka, pokazując leżącego obok Mroczka. Ich serialowe postaci ewidentnie będą miały randkę na świeżym powietrzu. Na zdjęciu widać jedzenie, plastikowe naczynia i napoje. Piknik zakończy się intymnym, zmysłowym zbliżeniem jednej z ulubionych par w serialu?

Sielanka u Zduńskich w nowym sezonie „M jak miłość”?

Czyżby kulisy z planu zdradzały, że u Zduńskich zapanuje sielanka, której długo u nich nie było? Można się spodziewać, że scenariusz na przyszłe odcinki „M jak miłość” nie zakłada rozstania Franki z Pawłem, bo przecież całkiem niedawno mieli kryzys. Wyszli z niego obronną ręką, więc mało prawdopodobnym jest, by znów kłócili się na całego. Pogodzeni i szczęśliwi, wkroczą w etap opieki nad Antosiem. To jednak nie oznacza, że los nie szykuje dla nich niespodzianek. I to nie tylko tych przyjemnych.