M jak miłość. Tajemnicza kryminalistka Paula pokrzyżuje plany Natalce i Karskiemu - ZDJĘCIA, WIDEO

Nowa Paula to kryminalistka?! Oto, co się. Zadzieje w „M jak miłość” po wakacjach

Jak informowaliśmy jako pierwsi, do ekipy z Grabiny dołączy tajemnicza Paula. Piękna brunetka zwróci na siebie uwagę, ale czy w tym pozytywnym sensie? Początkowo nie wiadomo było, kogo zagra młoda aktorka. Można się jednak domyślać, że nie wcieli się w rolę policjantki z Lipnicy. Nie dołączy do ekipy komendanta Karskiego, Natalki i Rafała (Jakub Kucner). Dlaczego?! Bo całkiem możliwe, że to właśnie ona będzie źródłem kłopotów lipnickiej policji!

Paula nie dołączy do ekipy policjantów z „M jak miłość”. Są dowody

Aktorzy z „M jak miłość” pokazali kulisy kręcenia scen do najnowszego sezonu „M jak miłość” po wakacjach. Nakręcono wątki policjantów, a Adam Karski z Natalką pokazali się na Instagramie w mundurach policji. W tle widać nową bohaterkę, ale bez służbowego stroju. To może oznaczać tylko jedno - Paula wyląduje w komisariacie na przesłuchaniu! To daje do myślenia i sugeruje, że dziewczyna będzie tą „złą” postacią w serialu.

Nowa Paula zagrozi bezpieczeństwu Grabiny?

W Grabinie robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Sytuacja zaczęła się jeszcze w poprzednim sezonie „M jak miłość”. Sama Barbara (Teresa Lipowska) powiedziała Mateuszowi (Rafał Kowalki), że w jej ukochanej wsi wcale nie jest już tak spokojnie. Czyżby miało być tylko gorzej?

Jeśli Paula faktycznie okaże się kryminalistką, która zawadza Natalce i Karskiemu, może się okazać, że policja z Lipnicy ma poważny problem. Na rozwój wydarzeń trzeba jeszcze trochę zaczekać.

M jak miłość. Tajemnicza kryminalistka Paula pokrzyżuje plany Natalce i Karskiemu