M jak miłość. Szokujące wyznanie Artura w trakcie intymnej schadzki z Joanną w lesie w nowym sezonie. Zawsze będzie ją kochał - ZDJĘCIA

Arturowi nie wyjdzie zerwanie kontaktu z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość"

Artur niby na chwilę odsunie się od Joanny, potraktuje ją z dystansem, a nawet rzuci pomysłem zwolnienia się ze szpitala w Gródku, byle jakoś odsunąć uczucia do młodej lekarki. Jednak to na nic, bo zakochana Dobrzańska będzie chętna na kontynuację romansu i to ona zaproponuje mężowi Marysi potajemne spotkanie...

"Przepraszam, że łamię naszą umowę, ale ten dzień omal mnie nie zabił. Nie potrafię pogodzić się z tym, że patrzysz na mnie jak na zupełnie obcą osobę. Wiem, że zrezygnowałeś z pracy w szpitalu, a to było ostatnie miejsce, gdzie mogliśmy chociaż z daleka na siebie spojrzeć. Jak ty okrutnie dotrzymujesz słowa. Muszę cię zobaczyć, chociaż ostatni raz! Tak naprawdę nawet się nie pożegnaliśmy... Wiem, że wybrałeś żonę, rodzinę, ale błagam cię o jedno spotkanie. Będę zaraz na naszej trasie w lesie i mogę choćby do północy czekać na ciebie" - przeczyta Artur pełną emocji i wzruszenia wiadomość od Joanny. Od razu zadecyduje, że znów skłamie Marysię, odwoła ich wspólny spacer i uda, że ma nagłą wizytę lekarską. Poleci do kochanki...

Artur wyzna miłość Joannie w 1937 odcinku "M jak miłość"

Jak można przewidzieć, na czystych słowach się nie skończy. Artur z Joanną padną sobie w objęcia, wymienią pocałunki i wyznania. Rogowski wprost powie, że kocha Joannę...

- (...) Rozumiem i szanuję twoją decyzję, wiem, że nie chcesz zostawić Marysi i wybierasz rodzinę... - powie. Joanna. - Tak, nie chcę zostawić Marysi - przyzna Artur. - Nie rozumiem tego. Nie rozumiem i nigdy się z tym nie pogodzę. Dlaczego my to sobie robimy, Artur! Przecież wiem, że czujesz to samo co ja! - niemal wykrzyczy Dobrzańska. - Zawsze cię będę kochał, zawsze - wyzna Rogowski, który z jednej strony przyjedzie do lasu zakończyć romans, a z drugiej pokusi się o wielkie wyznanie.

Na wyznaniach miłości w 1937 odcinku "M jak miłość" się nie skończy. Artur nie przerwie romansu

Chociaż spotkanie w lesie miałoby być zakończeniem romansu, tak się oczywiście nie stanie. Co więcej, w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach schadzki będą kontynuowane. Joanna tak zakochała się w Arturze, że nie wyobraża sobie bez niego życia. Jak się okaże, Rogowski nie ma aż tak silnej woli, by ją odsunąć...