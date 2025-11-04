M jak miłość. Szalony finał imprezy u Mostowiaków w odcinku specjalnym! Jazda przez Grabinę na rowerze bez ubrania- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz" odcinek specjalny - emisja w TVP2 we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55

Świętowanie 25-lecia "M jak miłość" nie może się obyć bez odcinka jubileuszowego, którego premiera już we wtorek, 4 listopada 2025, o godz. 20.55 w TVP2. W serwisie TVP VOD odcinek specjalny "M jak miłość" miał prapremierę już 6 października, ale dopiero po emisji w telewizji, będzie go można obejrzeć za darmo w internecie.

Powrót dawnych bohaterów w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Z okazji urodzin "M jak miłość" produkcja przygotowała pełen emocji, wspomnień i wzruszeń odcinek zatytułowany „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, który będzie podróżą w czasie. W retrospekcjach i wspomnieniach powrócą znane twarze bohaterów, którzy już odeszli, m.in. Marty (Dominika Ostałowska), Marka (Kacper Kuszewski), Małgosi (Joanna Koroniewska), Mateusza (Krystian Domagała), Simony (Agnieszka Perepeczko), Stefana (Steffen Möller), Uli (Iga Krefft), Natalki (Marcjanna Lelek).

Zmarły Lucjan Mostowiak przywrócony w odcinku jubileuszowym "M jak miłość"

A zmarły Lucjan Mostowiak, którego od pierwszego odcinka "M jak miłość" grał śp. Witold Pyrkosz, w jednej z ostatnich scen zostanie przywrócony na ekran dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. Widzowie usłyszą głos Lucjana, zobaczą też Mostowiaka w młodości razem z ukochaną Barbarą. To niezwykły hołd dla aktora, którego bohater jest i zawsze pozostanie sercem rodziny z Grabiny.

Nie przegap: M jak miłość. Odnaleziony list Lucjana do Barbary na imprezie u Mostowiaków. Oto, co się wydarzy w odcinku specjalnym - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Piosenka Marysi dla Barbary w odcinku specjalnym "M jak miłość"

W odcinku specjalnym "M jak miłość" na imprezie Mostowiaków w ogrodzie zaśpiewa Marysia (Małgorzata Pieńkowska), która w prezencie dla seniorki rodu wykona przebój „Walc Barbary” (słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Waldemar Kazanecki). A gdy zagra orkiestra i Grabinę wypełni muzyka, do tańca po wsi włączy się nawet ksiądz Grzegorz!

Golas na rowerze przejdzie po Grabinie w odcinku jubileuszowym "M jak miłość"

Prawdziwa zabawa rozkręci się u Mostowiaków, kiedy zajrzą tam Kisielowa z Żakiem ze swoimi szalonymi pomysłami. Seniorzy przyniosą na imprezę własnoręcznie upieczone ciasteczka, w którym znajdzie się jeden "magiczny" składnik. Goście od razu będą mieli lepszy humor, a sam mąż Kisielowej przegra zakład i pod zjedzeniu ciasteczek wskoczy na rower bez ubrania, by przejechać się przez Grabinę na golasa!

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu!