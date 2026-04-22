M jak miłość. Ślub u Doroty i Bartka w następnym sezonie. Kto tym razem weźmie ślub? Wyciekły zdjęcia z ceremonii w siedlisku - GALERIA

Kto weźmie ślub w kolejnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 roku?
Ślub w siedlisku Doroty i Bartka, który rozegra się w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" to jak na razie jedna z pilniej strzeżonych tajemnic produkcji. Ale nie wszystko udaje się ukryć, kiedy na Instagramie aktorzy publikują relacje z planu, na których widać nie tylko kulisy scen, scenografię, ale także bohaterów, których będą dotyczyły wydarzenia w odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku.
Po dłuższej przerwie Iwona Rejzner, Arkadiusz Smoleński i Jarosław Śmigielski wrócili na plan zdjęciowy "M jak miłość", co oznacza, że wątek Doroty, Bartka i Franka, którego Lisieccy przygarnęli z ośrodka wychowawczego i chcą go adoptować, będzie miał ciąg dalszy po wakacjach 2026 roku. Filmiki, które Iwona Rejzner nagrałai udostępniła na Instagramie przy okazji realizacji premierowych odcinków, odsłoniły coś jeszcze - przygotowania do ślubu w siedlisku Lisieckich!
Kto będzie na ślubie w siedlisku Doroty i Bartka w "M jak miłość" po wakacjach 2026?
Ze względu na konieczność zachowania w sekrecie, kto teraz weźmie ślub w Grabinie, zabrakło ujęć pary młodej. Na Instastory serialowej Doroty z "M jak miłość" pojawił się jednak Bartek, dbający o ślubną dekorację w siedlisku, a także jeden z gości - mąż Kisielowej, Robert Żak, czyli Krzysztof Tyniec.
Póki co możemy tylko przypuszczać, że chodzi o ślub bohaterów związanych z Dorotą i Bartkiem. Być może to Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) pobiorą się w kolejnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej. Wszystko wyjaśni się już niebawem.