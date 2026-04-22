M jak miłość. Ślub u Doroty i Bartka w następnym sezonie. Kto tym razem weźmie ślub? Wyciekły zdjęcia z ceremonii w siedlisku - GALERIA

Agnieszka Pyź
2026-04-22 23:33

Będzie kolejny ślub w "M jak miłość" w pięknej scenerii siedliska w Grabinie, ale dopiero w odcinkach, których emisja późną jesienią 2026 roku! Na planie serialu trwają przygotowania do ślubu bohaterów, którzy pobiorą się w domu Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). W relacjach zza kulis następnego sezonu "M jak miłość" widać już ślubne dekoracje w siedlisku. Póki co tajemnicą pozostaje, kto tym razem weźmie ślub. Zobacz pierwsze ZDJĘCIA, którymi pochwaliła się na Instagramie Iwona Rejzner,

Iwona Rejzner w blond włosach i niebieskiej bluzie na planie serialu oraz Arkadiusz Smoleński, uśmiechnięty w brązowej kurtce i jasnych spodniach, pokazujący kciuk w górę. Aktorzy przygotowują ślubne dekoracje w siedlisku, co oznacza zbliżającą się ceremonię, o której przeczytasz więcej na Super Seriale.
M jak miłość po wakacjach na planie. Dorota (Iwona Rejzner) M jak miłość po wakacjach na planie. Franek (Jarosław Śmigielski), Dorota (Iwona Rejzner) M jak miłość po wakacjach na planie. Franek (Jarosław Śmigielski)
Kto weźmie ślub w kolejnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 roku? 

Ślub w siedlisku Doroty i Bartka, który rozegra się w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" to jak na razie jedna z pilniej strzeżonych tajemnic produkcji. Ale nie wszystko udaje się ukryć, kiedy na Instagramie aktorzy publikują relacje z planu, na których widać nie tylko kulisy scen, scenografię, ale także bohaterów, których będą dotyczyły wydarzenia w odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku. 

Po dłuższej przerwie Iwona Rejzner, Arkadiusz Smoleński i Jarosław Śmigielski wrócili na plan zdjęciowy "M jak miłość", co oznacza, że wątek Doroty, Bartka i Franka, którego Lisieccy przygarnęli z ośrodka wychowawczego i chcą go adoptować, będzie miał ciąg dalszy po wakacjach 2026 roku. Filmiki, które Iwona Rejzner nagrałai udostępniła na Instagramie przy okazji realizacji premierowych odcinków, odsłoniły coś jeszcze - przygotowania do ślubu w siedlisku Lisieckich!

Kto będzie na ślubie w siedlisku Doroty i Bartka w "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Ze względu na konieczność zachowania w sekrecie, kto teraz weźmie ślub w Grabinie, zabrakło ujęć pary młodej. Na Instastory serialowej Doroty z "M jak miłość" pojawił się jednak Bartek, dbający o ślubną dekorację w siedlisku, a także jeden z gości - mąż Kisielowej, Robert Żak, czyli Krzysztof Tyniec.

Póki co możemy tylko przypuszczać, że chodzi o ślub bohaterów związanych z Dorotą i Bartkiem. Być może to Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) pobiorą się w kolejnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej. Wszystko wyjaśni się już niebawem. 

