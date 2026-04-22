M jak miłość, odcinek 1929: Olek też dowie się, że Jakub jest ojcem dziecka Kasi? Wyciągnie z Anety prawdę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2
Olek w 1929 odcinku "M jak miłość" spóźni się na kolację i ominie najciekawsze fragmenty spotkania. To on zaprosi Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), ale nie dogada się z Anetą, która tę samą propozycję złoży Kasi. W ten sposób w mieszkaniu Chodakowskich dojdzie do mocno niezręcznego spotkania. W skutek podsłuchania rozmowy lekarki, Aneta odkryje prawdę o ojcostwie.
Olek pozna prawdę o ojcostwie Jakuba w 1929 odcinku "M jak miłość"?! Wieści się rozejdą!
Aneta jest drugą osobą, która poznała prawdę o tym, że to nie Mariusz jest biologicznym tatą dziecka Kasi. Pierwsza była oczywiście szantażystka Anka (Katarzyna Russ), która sfałszowała wyniki badań. Kiedy Chodakowska pozna prawdę, zagrozi koleżance, że powie o wszystkim mężczyznom. Po wyjściu gości Olek zauważy nietęgą minę żony. Jakby wyczuje, że coś się święci.
- Gdzie jest Martyna? Gdzie jest Jakub? Już sobie poszli? - zapyta ordynator, kiedy wreszcie wkroczy do domu i zastanie puste mieszkanie.
- Tak, bardzo szybko sobie poszli... - burknie Aneta.
- A czemu tak?
- Bo się spotkali z Kasią i Mariuszem, których ja zaprosiłam na kolację.
- Aua, niezręcznie...
- No, dość.
- Kochanie, ja cię przepraszam strasznie, ja powinienem cię uprzedzić - zacznie tłumaczyć się Olek.
- Tak, powinieneś, ale to nie jest w tym wszystkim najgorsze - uzna Aneta, a jej myśli będą wciąż krążyły wokół tajemnicy Kasi.
- A co może być gorsze niż to?
- Nie no, nie mogę ci powiedzieć... - uzna Chodakowska.
- Nie, kochanie, teraz to już musisz mi powiedzieć - zacznie naciskać Olek.
Prawda o sfałszowanych testach DNA wychodzi na jaw
I chociaż w 1929 odcinku "M jak miłość" nie zostanie pokazane jak Olek dowiaduje się prawdy o ojcostwie Jakuba, można się spodziewać, że Aneta wyzna mężowi prawdę. Zresztą sama zagrozi Kasi, że jeśli ta nic nie powie Mariuszowi, ona sama wkroczy do akcji.