M jak miłość. Sara oskarży ojca, że podrzucił jej narkotyki? Kinga i Piotrek nabiorą podejrzeń, co do winy córki Hoffmana

Czy Sara w nowym sezonie "M jak miłość" pogrąży Hoffmana przed Kingą i Piotrkiem?

Sprawa narkotyków, które niby Hoffman znalazł u Sary nie wyjaśni się w następnym sezonie "M jak miłość", bo wyrachowany, zły do szpiku kości sąsiad Zduńskich zadba o to, by go nie podejrzewali. A przecież to Hoffman zrobił z Sary narkomankę, którą pali skręty i może wciągnąć to także Lenkę. Tym sposobem zwabił do swojego domu Kingę, na którą zastawił pułapkę.

W odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Kinga i Piotrek zajmą się Sarą pod nieobecność Hoffmana, który na dwa tygodnie wyjedzie służbowo do Londynu. Przynajmniej tak im powie! Tym samym Zduńscy będą mieli piąte dziecko. Zupełnie nieświadomi tego, co tak naprawdę dzieje się w rodzinie Hoffmana, jak bardzo Sara boi się ojca, któremu odbija, bo robi się nieobliczalny.

Tylko Lenka w "M jak miłość" we wrześniu pozna tajemnicę ojca Sary, dowie się od przyjaciółki, jak Hoffman pozbył się jej matki Inki, zrobił ze swojej żony wariatkę, żeby tylko on się zajął córką. Sara wymusi jednak na Lence, by nikomu o tym nie mówiła.

- Wyobraź sobie, że stary wmówił wszystkim, że matka sfiksowała i tylko on może się mną właściwie zająć. Wszyscy mają ją za wariatkę... Współczuję tym laskom z którymi ojciec się umawia... Mają przerąbane - wyzna Sara, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Córka Hoffmana zapewni też Lenkę, że kiedyś wszyscy się przekonają, jaki Dariusz jest naprawdę. Przeciągnął Kingę i Piotrka na swoją stronę, ale to nie potrwa długo.

Hoffman zostawi córkę u Kingi i Piotrka w "M jak miłość" po wakacjach

Już po tym, jak Sara zamieszka u Zduńskich w "M jak miłość" po wakacjach, Kinga i Piotrek zaczną podejrzewać, że córka ich sąsiada nie ma nic wspólnego z narkotykami, że skręty znalezione w jej bluzie nie należą do niej. Małżonkowie zaplanują wyjazd do Grabiny do domu Mostowiaków, na który będą chcieli wziąć też Sarę. Nie zostawią jej pod opieką matki Kingi, Krysi Filarskiej (Hanna Mikuć), żeby Sara nie narobiła im kłopotów. I nie wciągnęła w nie Lenki.

Ciąg dalszy afery z narkotykami Sary w następnym sezonie "M jak miłość"

Zgodni Zduńscy w odcinkach "M jak miłość" we wrześniu dojdą do wniosku, że muszą uważać na Sarę i na to, jaki wpływ córka sąsiada ma na Lenkę. Po tak toksycznej przyjaciółce Lenki można się spodziewać wszystkiego. Kinga i Piotrek to w Sarze, a nie w Hoffmanie będą widzieli największe zagrożenie.

