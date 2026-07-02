M jak miłość. Randka Elżbiety i Marcina w bistro?! Będą schadzki bez Kamy w nowym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

Prywatne spotkanie Marcina z Elżbietą w nowym sezonie "M jak miłość"

Wątek ponętnej szefowej Marcina na pewno nie zniknie w "M jak miłość" po wakacjach. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że odegra ona kluczową rolę w dalszych losach mężczyzny. Nie jest także tajemnicą, że Domańska usilnie próbuje "zdobyć" męża Kamy (Michalina Sosna) i rzuca dość dwuznaczne propozycje. To także nie ustąpi w kolejnych odcinkach.

Na zdjęciach i nagraniach z planu "M jak miłość" widać wspólne spotkanie Elżbiety z Marcinem w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). To miejsce spotkań wielu bohaterów, czasem będące przestrzenią do przełomowych wydarzeń. Czy tak też będzie w przypadku schadzki Elżbiety i Marcina?

To randka czy zwykłe spotkanie?

Nie da się ukryć, że Marcin w czarnej koszuli prezentuje się nadzwyczaj elegancko. Elżbieta także ubierze wyjściowy strój, co nieco przypomina randkę, a nie zwykłe spotkanie w trakcie pracy. Jednak trzeba pamiętać, że Domańska to wzięta i odnosząca sukcesy pani prezes. Czy znów spróbuje usidlić Marcina, a może wreszcie daruje sobie zagrywki?

Kolejne wydarzenia u Marcina w "M jak miłość"

Chociaż wydaje się, że Elżbieta będzie nadal mącić, sytuacja nie jest jednoznaczna. Michalina Sosna także pokazuje się na planie serialu i nagrywa sceny z serialowym mężem. To oznacza, że prawdopodobnie nie będzie rozłamu małżeństwa. Twardy charakter Ślązaczki zdecydowanie nie pozwoli na łatwe poddanie się manipulacjom i knuciu Elżbiety.