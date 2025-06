M jak miłość. Policja u Kingi i Piotrka! Zboczeniec Hoffman aresztowany, po tym, co zrobi Kindze - ZDJĘCIA

Co się stanie z Kingą w następnym sezonie "M jak miłość", co jej zrobi Hoffman?

Jak daleko w nowym sezonie "M jak miłość" posunie się nieobliczalny Hoffman, żeby zdobyć Kingę? Już w poprzednich odcinkach przed przerwą wakacyjną sąsiad zboczeniec obserwował ją z okiem swojego domu, robił rozbierane zdjęcia z ukrycia, a nawet zwabił do siebie, dosypał narkotyki do herbaty i chciał wykorzystać. Nie udało mu się, bo Kinga odebrała telefon od syna i szybko zakończyła wizytę u sąsiada. Ale Hoffman nie odpuści!

To już pewne, że w odcinkach "M jak miłość" we wrześniu Kinga i Piotrek zabiorą podejrzeń, co do wersji przedstawionej przez Darka, że znalazł u swojej córki Sary (Nadia Smyczek) narkotyki, skręty. W ten sposób zboczeniec chciał uprzedzić Zduńską, że przyjaźń Sary z Lenką (Olga Cybińska) wymyka się spod kontroli. Ale córka Darka będzie zarzekała się, że skręta ktoś jej podrzucił.

Na tym nie koniec, bo w "M jak miłość" jesienią przebiegły zwyrodnialec odegra przed Kingą troskliwego ojca, samotnego rodzica, który nie radzi sobie z dorastającą nastolatką. Nie tylko po to, żeby wymusić na Zduńskiej pomoc, ale żeby dzięki Sarze zbliżyć się do pięknej sąsiadki, na której punkcie będzie miał coraz większą obsesję. To nie może się skończyć dobrze dla Kingi.

Aresztowanie Hoffmana w "M jak miłość" po wakacjach! Kinga zostanie ranna?

Z relacji z planu "M jak miłość", którą Marcin Mroczek kilka dni temu umieścił na swoim profilu na Instagramie wynika, że do domu Kingi i Piotrka wkroczy policja, który aresztuje Hoffmana po tym, co zrobi Zduńskiej. Wygląda więc na to, że Piotrek uratuje żonę przed sąsiadem psychopatą. Niestety sceny zza kulis serialu wskazują na to, że Kinga zostanie ranna i będzie wymagała pomocy lekarzy. Przy Deszczowej oprócz policji zjawi się też karetka pogotowia, która zabierze Kingę do szpitala.

M jak miłość. Rewolucja w domu Kingi i Piotrka. Misiek zapowiada wielką zmianę!